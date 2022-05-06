台中市大里區樹王里盛產水蕹菜，近來盛產期吸引很多白鷺鷥飛舞，出現美麗田間風景。（大里區農會提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區樹王里盛產水蕹菜，栽種面積約40多公頃。（大里區農會提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區樹王里盛產水蕹菜，近來盛產期吸引很多白鷺鷥飛舞，出現美麗田間風景。（大里區農會提供／盧金足台中傳真）

台中市大里區樹王里盛產水蕹菜，栽種面積約40多公頃，近來盛產期吸引很多白鷺鷥飛舞，出現美麗田間風景，大里區農會蔬菜產銷班表示，零售價每斤約在25元上下，價格便宜又好吃，建議挑選莖葉比較完整、新鮮細嫩、不長鬚根的，若失水枯萎浸泡水中半小時，就可以恢復鮮嫩、翠綠質感。

大里區農會總幹事賴東陽說，水蕹菜又名空心菜，空心菜含有多種營養成分，水蕹菜的吃法有多種，可葷可素，或做湯或炒菜，最簡單的做法是將它在滾水中川燙一下，加麻油或醬油涼拌，清香滑脆，十分爽口。

做湯時加點蒜和小魚乾，味道會非常鮮美，不失為一道清涼聖品，特別適合夏天食用，炒菜時，清炒或與牛肉、豬肉同炒都可以，但切記旺火快炒，避免營養流失。

大里區農會蔬菜產銷班第二班班長尹志強指出，民眾選空心菜時，最好挑選莖葉比較完整、新鮮細嫩、不長鬚根的，水蕹菜買回冰在冰箱有時會因失水而發軟、枯萎，炒菜前將它在清水中浸泡約半小時，就可以恢復鮮嫩、翠綠，炒起來就是一道美味家常菜。

大里區水蕹菜進入產期，青年農民尹彩萓呼籲市民可多購買在地、當季水蕹菜享用。

大里區農會表示，空心菜蛋白質含量比同等重量的番茄高4倍，鈣含量比番茄高12倍多，並含有較多胡蘿蔔素，空心菜含有豐富的粗纖維素，具促進腸胃蠕動、通便解毒作用。