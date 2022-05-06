詐騙集團招式愈來愈多！基隆地檢署日前破獲一個詐欺集團金融帳戶集中管理營，透過「假求職、真詐財」方式，控制、軟禁民眾，並集中管理，迫其前往銀行辦理網路銀行約定等事宜。

基隆地檢署檢查官劉星汝指揮內政部警政署刑事警察局第七大隊第一隊、基隆市警察局刑事警察大隊偵四隊等單位，日前破獲一起詐欺集團金融帳戶集中管理營，詐團刊登求職廣告，以優渥條件吸引民眾，接下來再要求民眾提供手機、身分證、存摺、提款卡等物品，並強押至據點集中管理控制，包吃供住，且須依其要求赴銀行辦理網路銀行約定等。

檢方表示，4月26日，一名柯姓男子因為求職遭詐團軟禁，押往銀行辦理解除 SSL 網路銀行加密服務，經行員發覺有異，拒絕受理並通知員警到場。檢警循線追查，5月2日上午起檢警查獲了三個詐騙集團的據點，及逮捕15名嫌犯，檢警初步清查被害人遭詐騙金額高達新台幣2600多萬元，另查扣手機28支、現金約新台幣20萬元，假鈔1萬、墨鏡、點鈔機、手銬、電擊棒、汽車等物。

基隆地檢表示，該集團自今年2月下旬，已詐騙45名民眾，共計詐得新台幣2500萬多元，本月初偵查終結，起訴被告10人，黃姓主嫌等5人於偵查中經向法院聲押獲准，移審法院後，經法院接押禁見。

詐騙集團用求職等方式誘騙民眾提供金融帳戶，並進而看管人頭帳戶提供者，包吃供住，待詐騙款項提領得手後，才會發給「工資」並讓人頭帳戶者離去。基隆地檢署呼籲民眾不要輕信網路上之不實求職資訊及打工機會，以免遭詐團利用，淪為詐團共犯。