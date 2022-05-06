一名曾犯性侵害入監16年的吳姓男子，2017年出獄後，又透過手機交友軟體，於2020年認識一名17歲少女，經聊天得知少女經濟有困難，因此謊騙可以介紹援交工作，但仲介客人前，必須要先經過他面試「試車」（做愛），少女與他外出車震面試後，少女才發現受騙而提告，彰化地方法院以詐欺得利罪，將他判刑6月。

根據判決書，吳男於民國109年12月30日，利用行動電話交友軟體LEMO以暱稱「玩玩」與少女聊天，得知當時少女無工作經濟來源，即佯稱：可幫助介紹援交等工作，但介紹客人前，自己要先面試做愛（俗稱「試車」）。

少女因需錢孔急，立刻與吳男相約見面，並由吳男開車載到彰化某鄉間，先要求少女對其口交後再發生性行為， 少女問介紹工作的事，吳男卻閃爍其詞，少女才知受騙，憤而報警告詐欺。

吳男辯稱，他不知道少女幾歲，因為他在LEMO上寫20幾歲，當看到本人後也覺得應該有20歲

法官查出，吳男在服兵役時，曾因妨害性自主案件，經軍事法院判刑17年10月，後減刑16年2月，才於2017年執行完畢，卻仍不知悔改。

法官審酌，吳男為已婚之人，竟對涉世未深之告訴人施以詐術，獲取無償享受性服務之不法利益，破壞社會善良風俗，且先矢口否認犯行，直到檢察官提示鑑定報告後才坦承犯行，以詐欺得利罪，將他判刑6月。