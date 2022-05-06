蔡英文總統今出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮，有媒體高喊「總統！陳時中的表現還滿意嗎？」總統看了媒體一下，沒有回應，繼續往前走。

此外，總統致詞時強調，今年行政院也將新設「數位發展部」，來加速推動國家數位發展政策。政府會持續努力，建立更完善的數位經濟發展環境，也要培育更多的科技護國神山，讓臺灣站穩全球科技的重要戰略位置。

總統抵達會場後，先聽取工業局副局長陳佩利簡報工業局及資策會合作成果，以及Meta公共政策總監陳奕儒介紹AR擴充實境、VR虛擬實境及元宇宙Metaverse；接著，也參觀「ART Reimagined藝術再想像」展區。

總統致詞時表示，今天很高興跟大家一起啟動亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」。她相信，就像過去網路及智慧型手機改變人們的生活，元宇宙創造的世界，也將翻轉我們的未來。

總統說，在元宇宙的世界裡面，不用出門，就可以跟朋友坐在一起看電影、跟同事進行會議。現在，元宇宙的技術還能應用在現場展演，讓觀眾更有參與感。

總統提到，元宇宙各項沉浸式體驗，滿足人的娛樂、醫療等生活需求，也實現過去難以想像的互動模式。以「人」為出發點的發展，也讓人感受科技的溫暖。她要特別感謝Meta，選擇在臺灣設立亞洲第一座XR基地，肯定臺灣的科技實力。

總統指出，臺灣是世界重要的科技國家，擁有完整的科技產業聚落，以及豐沛的創意人才，無論從軟體數位內容，到硬體半導體產業，都是臺灣發展元宇宙的利基。

她強調，相信元宇宙在臺灣扎根，將帶動臺灣通訊技術、XR創新應用等科技發展，同時也能串聯起更多民間力量，在數位創新、社會公益等領域，加速元宇宙的應用。

總統說，近年來，政府積極推動「亞洲‧矽谷」方案，為數位科技應用和新創發展建立基礎。接下來，我們將持續推動六大戰略產業中「資訊及數位產業」，打造臺灣成為全球數位基地。

總統強調，臺灣的數位發展正大步向前，期盼Meta透過XR基地，和臺灣攜手串連更多新創研發能量，讓打造元宇宙新世代生活，可以更快速的進行，並請Meta持續加碼投資臺灣。

隨後，總統聽取Meta元宇宙XR Hub Taiwan計畫說明，並與現場貴賓共同進行啟動儀式，見證Meta在臺灣邁向新的里程碑。

包括經濟部次長林全能、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅、Meta臺灣辦公室總經理朱怡靜、文化內容策進院董事長丁曉菁及財團法人資訊工業策進會執行長卓政宏等亦出席是項活動。