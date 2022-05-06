福斯集團(Volkswagen AG；VAG)周四宣布，將與合作夥伴投資100億歐元(約106億美元)，在西班牙打造電動車用的電池工廠。該投資金額較先前承諾的高出30億歐元。該工廠亦為福斯承諾在歐洲建造總計6座電池工廠的第3座。

福斯還宣布與西班牙最大電力公司Iberdrola達成協議，在西班牙Valencia市附近一座小城Sagunto建造一處太陽能發電園區，以供應該電池工廠運轉的部分所需電力。據Iberdrola執行長Ignacio Sanchez Galan表示，該公司將出資5億歐元。

福斯在三月曾表示，將投資70億歐元在西班牙建造一座電動車電池工廠，並在西班牙的兩座汽車廠生產電動車。但是執行長迪斯(Herbert Diess)表示，隨著新夥伴的加入，投資金額也拉高到100億歐元。

福斯集團已宣布在瑞典和德國各打造一座電池超級工廠，西班牙廠為已宣布的第3座，第4座預計將會落腳在東歐。

西班牙為福斯集團在德國以外的歐洲第二大汽車生產國。迪斯周四在Sagunto的活動上表示，新電池工廠將為另外的兩座電動車製造工廠供應電池，福斯並計畫在該處建立一完整的生態系園區，從鋰的提取到電池組裝，無所不包。迪斯是在該活動上與西班牙總理Pedro Sanchez進行會談之後，對媒體發表談話。

福斯計畫在2023年第一季開始建造該年產能40 GWh(10億瓦時)的電池工廠，預計2026年投產。福斯也表示，預計到2030年將雇用3000多名員工。

福斯集團旗下的西班牙汽車公司喜悅汽車(SEAT)將獲益於母公司的計劃，並預計在2025年前斥資50億歐元，開發出新款電動車。