建準(2421)第1季稅後盈餘為1.53億元，年增65.13%，每股盈餘為0.61元，由於伺服器、網通及工業訂單穩定，且昆山廠區開始復工，若復工順利，建準預估，第2季營運有機會比第1季好，為降低大陸生產風險，建準計畫擴大菲律賓廠區，預計第3季末投入量產，美系外資最新報告維持建準「建議買進」評等，目標價為48元。

建準昆山廠於4月配合當地政府防疫措施停工，日前已正式復工，近期復工率持續拉升中，隨著上海及昆山復工加速，建準初估，昆山廠停工衝擊在可控範圍之內，預期4月將是營運谷底。

若就終端產品來看，建準表示，伺服器/網通及工業訂單穩定，通路端產品也不錯，若復工順利，第2季還是有機會比第1季好。

建準持續分散生產基地，擴建菲律賓廠區，目前正在裝機中，預計第3季末投入量產，建準表示，今年菲律賓廠區佔比不大，預期明年會擴大規模，以降低生產基地集中在大陸風險。

建準第1季合併營收為31.23億元，年增3.07%，營業毛利為5.8億元，年增9.78%，合併毛利率為18.6%，年增1.14個百分點，稅後盈餘為1.53億元，年增65.13%，每股盈餘為0.61元。

美系外資最新報告指出，如果5月中旬昆山廠生產恢復正常水準，我們預期第2季營收將與第1季持平，由於有利的產品組合，利潤率有機會改善，伺服器升級可望成為建準2022年到2023年主要驅動力，Whitley平台利潤率可能較之前平台高5到10個百分點，我們希望Whitley佔建準伺服器營收60%以上，進而驅動利潤率提升，預估建準今年每股盈餘為3.23元；維持「建議買進」評等，目標價為48元。