台灣菸酒公司北部營業處指控KTV業者錢櫃和好樂迪，長期積欠1430個30公升啤酒空桶，價值844萬餘元，提告向供應兩業者的經銷商億德實業求償。台北地院認為，兩KTV業者都是向台酒直接叫酒，台酒未提出足夠證據證明，究竟是億德或是業者欠桶，判決台酒北區營業處敗訴。可上訴。

台酒主張，2000到2019年與經銷商億德實業簽約，由億德做為經銷通路，向錢櫃及好樂迪提供30公升的桶裝啤酒，並明訂遺失一個空桶需賠償5911元。經結算19年來，兩業者積欠1649個空桶，扣除當初押金後，仍欠1430個空桶，需賠償844萬7239元。億德則主張，欠桶者是錢櫃和好樂迪，台酒計算基礎也不合常理。

法官認為，台酒固然與億德簽有經銷約，但也曾在2010年與兩家KTV業者簽訂30公升桶裝台啤推廣契約，縱使台酒提出內部欠桶的電腦紀錄，仍無法釐清究竟是億德或兩業者欠桶，因此判決億德免賠。