上洋(6728)首季營收、獲利雙創單季同期新高，營收為5.83億元，季增11.57%、年增48.15%，稅後淨利0.86億元，年增146.27%，EPS 3.72元，年增144.74%。

上洋表示，公司代理的三菱重工空調不論在商用或家用都有非常亮眼的成績，持續受到各界企業、商辦與複合場域客戶，及一般消費者的肯定，推動銷售攀升。除此之外，公司在商用洗衣及SeSA自助洗衣加盟展店也穩定收入；再加上新創小家電品牌one-meter在虛擬數位通路初試啼聲獲得不錯迴響，各事業體繳出漂亮成績，使今年Q1銷售也比去年Q4成長近一倍左右，這些都是讓公司淡季不淡的重要關鍵。

洗衣業務方面，上洋在商用洗衣市場依舊穩居龍頭地位，不論在醫院或學校據點，去年下半年起逐漸擺脫疫情影響的陰霾，營收恢復穩定成長。經營部分，也採重質不重量的策略，每年以增加5%~10%為目標，並將重心放在提升合作價值，不但透過IoT智能管理系統提升整體效率，也祈藉由AI大數據分析強化消費者使用經驗，以強化使用滿意度與黏著度。截至今年Q1，上洋的商用洗衣進駐台數已超過22000台。

上洋自有品牌one-meter自2021年Q4起開始積極佈局各式虛擬通路，2022年Q1業績也順利開出紅盤，法人認為，上洋近年來透過整合數位技術推廣旗下高品質品牌，將成未來營運的新動能。