電動車新創公司Lucid Group Inc上季營收大幅成長，並維持全年生產目標不變。該公司並宣布自6月起調漲旗下大多數車款價格，以應對不斷上漲的原材料成本，但為了避免像同業一樣遭到客戶強烈反彈，6月前下的單仍將維持原價。該公司表示，目前Air系列車款的預訂量已經超過3萬輛。

Lucid周四盤後股價小漲0.3%，報18.90美元，稍早前在一般交易時段重挫7%，收在18.85美元。

Lucid盤後公布第一季財報，營收為5770萬美元，是去年同期的 185倍，並超出市場預估的5600萬美元。

第一季虧損8130萬美元，較去年同期虧損29億美元大幅縮小。每股虧損為5美分，優於市場預期的每股虧損31美分。

第一季交車數為360輛，Air系列車款已下單的預購量超過3萬輛。

執行長Peter Rawlinson表示，這3萬輛預購的電動車，不包括沙烏地阿拉伯下的單。

Lucid上個月宣布沙烏地阿拉伯政府將在未來10年內採購多達10萬輛Lucid電動車。沙國主權財富基金擁有Lucid約62%股份。

此外，該公司證實新款豪華休旅車Gravity可望在2024年上半年推出。

財務長Sherry House表示，我們的資產負債表仍然穩健，截至第一季底仍擁有現金近54億美元，這足以維持公司營運一直到2023年。

該公司並宣布，從6月1日起Air Grand Touring在美國新的預訂價格調漲為15萬4,000美元，Air Touring新價格訂為10萬7,400美元，Air Pure價格調漲至87,400美元，漲幅約介於10%～12%。

財務長House表示，和我們許多同業類似，我們持續面臨全球供應鏈和物流挑戰，包括中國為了防疫而關閉工廠。

今年早些時候，其同業、獲亞馬遜支持的Rivian Automotive在宣布調漲車價20%後遭到客戶強烈抨擊，最後不得不坦承失誤，並宣布該漲價決定不適用於3月1日之前已經下單的客戶。

儘管面臨挑戰，Lucid仍維持下修後的全年生產目標不變，為介於12,000～14,000輛。該公司在今年2月調降全年2萬輛的生產預測，稱玻璃、地墊等基礎材料的供應仍然吃緊。