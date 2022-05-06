國民黨踢爆投標1700萬劑快篩劑的「高登環球生醫」是小吃店轉型，且資本額只有200萬惹議，最終，高登環球宣布棄標16.5億的採購案。對此，國民黨今再召開記者會，新北市議員葉元之直言，陳時中應公布和高登環球所有往來的資料，否則按照這間公司過去的實跡，很可能又是一個詐騙的套路，受害的又是老百姓。

葉元之指出，被害人是他學長，學長跟高登環球老闆劉緯澤去年認識，劉聲稱有朋友要在台灣辦日本吉卜力音樂會，他的公司獲得音樂會等商品授權，並將口罩商品授權給他，劉原要用旗下的萬澤科技公司跟他簽約，後稱萬澤涉入藥事法，只能改用另間公司高登環球簽約。

葉元之稱，合約尚未簽訂，劉又叫他學長改跟吉卜力音樂主辦單位乙蝶公司簽約，學長先付了330萬元授權金，簽約1500萬片，前後花了上千萬製作口罩，後來劉卻人間蒸發找不到人，去年10 月學長寫信向日本吉卜力求證，才發現是騙局一場。

葉元之指出，乙蝶公司前身是布洛克國際和布洛克兄弟國際，之前就牽涉到很多詐騙案，這些公司的詐騙套路都是說要取得授權，重點是無法照會，接著找金主，像他學長就是對方有秀國外匯款單據，藉以證明他們沒有拿錢，也以利將來出庭時作為自身也是受害者依據，且台灣法官也因無法確認國外帳戶，最後變成民事官司。

葉元之批評，陳時中的說法也很不負責任，說若廠商真的無法履約，也會用合約中的罰則來懲處廠商，好像懲罰會讓劉緯澤覺得很可怕，逼劉如期交貨，問題是衛福部要罰錢的前提是公司要有資產，但劉緯澤若沒有資產，要怎麼罰？葉元之要求，陳時中應公布和高登環球所有往來的資料，「這家公司是如何取信於你？為何相信高登環球能做到1700萬劑，否則按照這間公司過去的實跡，很可能又是一個詐騙的套路，受害的又是老百姓」。另外，聽說劉緯澤今天下午兩點要開記者會，他希望劉緯澤能說清楚講明白。

國民黨文傳會副主委林家興指出，劉緯澤最早在一間醫院美食街開一間韓式料理店，而在民國109年11月30日變更登記為高登環球生醫有限公司，號稱土城有大批財產，財力更甚上市公司，但卻是欠債62萬，遭法院強制執行，被爆出涉嫌詐欺、違反藥事法，而背後金主昶虹國際股份有限公司，也是間問題連連的公司，股價約3元，長期虧損狀態，更遭網友爆料前身是億麗科技股份有限公司，去年年初作假帳，涉及10億元的借貸被起訴。

林家興直言，高登環球最大問題在於，號稱要引進韓國的賽特瑞恩，卻無原廠授權書，而台灣真正總代理叫因思銳，如果情況真是如此，那這間公司怎麼看都是問題重重，倒底指揮中心的招標標準和規格為何，都是陳時中要出面說請楚講明白。