新竹市北門國小學童打完疫苗後，還有老師逐一說明注意事項，也可觀看動漫舒緩心情。（邱立雅攝）

新竹市國小學童接種莫德納疫苗6日起開打，全新竹市37所公私立小學共造冊3萬3272人，同意人數1萬500人，同意率達34％，首日安排北門國小及關東國小開打，預計27日全數學校完成接種，若滿12歲小學生也能在校接種，施打完後若身體不適可申請疫苗假。

市府自4月27日啟動作業，教育處、衛生局、消防局及醫事單位多次會議及勘查，落實醫護生比率，此次5大醫院及6間合約診所接下本次任務，一起守護孩子們的健康。

北門國小施打現場可看到學童們安靜有秩序，按照指引依序接種，接種完後還可留在現場觀看動畫片，也有老師逐一提醒施打疫苗後注意事項。一名4年級學童表示，施打前有點緊張，不過為了增加保護力，還是要勇敢打針，打完之後感覺還好，暫時沒有不舒服的感覺。

北門國小賴雲鵬校長表示，施打首日全校動員、細心安排施打現場，播放精選動畫電影及音樂，讓孩子在最舒適的狀態完成施打。他補充，市府及學校都依據CDC建議，讓家長至少有7天時間充分考慮後才回收意願書，也依施打計畫適度調整課程，希望讓學童及早增加防護力。

衛生局表示，因6至11歲孩童與已滿12歲孩童使用劑量不同，在規畫上特別將之開，讓已滿12歲的在籍學生同樣可在校接種，會依年紀分流、雙軌施打。另外，學生也可選擇校園集中接種或至合約醫療院所接種，若接種後有不良反應，可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，含接種當日以3天為原則，必要時得延長，家長若請假陪同學童至醫療院所接種，其中1人可申請防疫照顧假。

教育處說明，學生申請疫苗假期間將可以3種方式補足教學進度，包括提供錄影課程在家觀看、指定學習網作業自主學習、如遇特殊個案，如低年級學童不熟悉數位學習，將由教師另行安排補課方式。