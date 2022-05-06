音樂人丁曉雯跨界YouTuber網路說歌，最新一集《每個人心中都有一首歌之歌的故事》網路音樂節目，她親揭當年在歌壇奠基的成名詞作〈你是我胸口永遠的痛〉，是前後來回7次才拍板定稿。〈你是我胸口永遠的痛〉是王傑與葉歡的合唱經典，收錄在王傑第2張專輯《忘了你忘了我》，也是1988年香港電影《旺角卡門》（台灣上映片名《熱血男兒》）的插曲。

丁曉雯透露邀歌當時情形，「製作人跟我說只知道是電影的片尾曲，他也不知道劇情，只知道男主角最後慷慨赴死，片中男女主角是劉德華與張曼玉，要由王傑與葉歡來合唱；我只能試著揣摩4個人的角色，憑空想像把詞寫出來，這首歌當時並不順利，其中那句『讓愛隨風沉默』，製作人要求前前後後改了6次才拍板。」電影上映後，王傑的「浪子」形象，恰恰好與劇中主角劉德華在《熱血男兒》裡的氣質百分百契合，王傑滄桑真誠的聲音唱出了對愛情的執著，大受歡迎。

《每個人心中都有一首歌之歌的故事》網路音樂節目最新一集〈你是我胸口永遠的痛〉由年輕唱將蔡家蓁及盧學叡重新詮釋，蔡家蓁感謝表示：「謝謝曉雯老師給我這個機會重新詮釋經典作品，自己背了三個禮拜的歌詞，隔了一年多再次與盧學叡合作，配合LIVE BAND，唱的很享受。」