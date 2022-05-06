宜蘭縣政府日前宣布，補助低收入戶、中低收入戶每戶500元購買快篩試劑，今天（6日）縣議員陳俊宇等人批評，連他自己去藥局3趟，都買不到快篩，應該購買快篩再發給弱勢，宜蘭縣社會處坦言有困難，盼獲補助者能實際用在買快篩，以降低疫情的衝擊。

縣府宣布，補助全縣低收入戶、中低收入戶每戶500元購買快篩，民眾不用申請，5月25日採一次性發給，約有5000戶經濟弱勢家庭受益。

今天縣議員林麗質詢時指出，弱勢會比我們更容易買到快篩嗎？大家都買不到怎麼還要由弱勢家庭自己去買，縣府有心做的話是要便民，而非擾民，拿到500元的弱勢家庭，也未必會買快篩。

縣議員陳文昌批評，縣府是要幫助弱勢，但重點是民眾買得到嗎？如果沒達成這個目的，那政策就失去意義。他批評，就算要籠絡人心也要用心、做得細膩一點，縣府政策非常粗糙、不負責任，縣府既然要大放送，那乾脆65歲以上長者等族群全都發快篩。

縣議員呂惠卿表示，今年是選舉年，會不會讓人聯想是在買票？如果連縣府都買不到，那500元的目的就不是在防疫。縣議員陳俊宇表示，各藥局配銷的數量不足，又要求低收入戶、中低收入戶去買，「我覺得去買的機率很低。」

縣府社會處長林蒼蔡表示，購買快篩廣發是有困難，現在疫情嚴峻，縣府要買大量也不容易；高雄市是採兌換券方式換快篩，但還要印製兌換券、透過村里幹事發放，擔心會群聚因此沒採取此方式。

林蒼蔡表示，相較於縣府大量採購，獲得補助的民眾去排隊應該買得到，縣府的政策是希望能及早控制疫情，也會加強宣導，呼籲獲得補助的民眾用來買快篩。