國家通訊傳播委員會現任委員鄧惟中、孫雅麗、蕭祈宏，任期將於7月31日屆滿，行政院提名由王正嘉、王怡惠、陳崇樹為接續的新任委員，該人事同意權案今送立法院院會，擬交由交通及文化兩委員會審查，儘管國民黨表態反對，提議退回程序委員會，但經表決後，在民進黨人數優勢下確定交付委員會審查。

NCC委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將於7月底屆滿，行政院於4月底提出3位接續的新任委員，分別是中正大學法律學系教授王正嘉、台灣經濟研究院副研究員王怡惠，及NCC主祕陳崇樹，名單提出後函送立院審查。

對此，立法院院會今將NCC新任委員名單的人事同意權案列入報告事項，原擬交付交通、教育及文化委員會審查，由於近日公廣集團接連出包，NCC也因鏡電視事件遭外界質疑行政不中立，因此國民黨團旋即提議退回程序委員會，藉此杯葛人事同意權案，但經表決後，民進黨以54票的人海優勢，讓該案順利交付委員會進入實質審查。