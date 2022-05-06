亞太電(3682)今(6)日針對與遠傳(4904)的合併案表達公司立場，董事長陳鵬親自針對此案進行說明，他表示，「只要在合理範圍，就不是賤賣」，且從宣布到今，兩家業者股價都正向反映，且看到遠傳、亞太電自公布合併以來的強勢股價表現顯示市場是認同的。

亞太電併入遠傳，目前正在等待主管機關核准階段，一般預期最快9月底可以順利通過，惟日前小股東組自救會，主要就是針對換股比例被賤價出售，陳鵬表示，合併後的效應才是亞太重視的，所以亞太電會選擇合併，就是對股東最好的考量，要看的是未來2~3年公司的發展，他進一步解釋說，賺錢的公司和虧損不一樣，本益比算法不一樣，主要還是1加1大於2的考量，是有邏輯推論的。

陳鵬表示，市價並非一定等同公司的合理價格，對獲利公司而言，以本益比估算，自然接近合理價格，兩家均獲利的公司合併，有1加1大於2的效果，自然會產生溢價。但對長期虧損的公司而言，即使淨值也很難是合理的價格。亞太電信與遠傳的合併，除考量合併綜效與控制權溢價外，仍須考量合併產生之成本，本案與同業之合併案類似，兩者的合併案都是淨值基礎，顯示合併綜效、控制權溢價等加項均被合併成本等減項所相抵，再加上考量公司營業狀況，其他可能影響合併對價之因素，並依所委任獨立專家就合併對價所出具之合理性意見書為基礎，雙方協議所訂定出合理之換股比例。

陳鵬強調，「大家可以不滿意，但不是對錯問題，只要在合理範圍，就不是賤賣」！陳鵬表示，兩者合併有加項也有減項，有些效應要合併才可以出現，特別在共用成 ，一旦沒有合，就沒有效應，合併儘管會出現折價，但是要得是合併之後的效應，且效應目前已經看到，就是股價，其實就是來代表市場對於合併是認同的，股價是一個效率市場的展現。所謂的效率市場就是，如果在一個證券市場中，價格完全反映了所有可以獲得的訊息，那麼就稱這樣的市場為效率市場。

陳鵬表示，亞太電於4月15日臨股會，股東出席率逾73％，以超過90%贊成率通過亞太電信與遠傳的合併案對於合併案行使異議之股東，要求公司依合理價格買回之股數。至法定截止日，合計占股本之比例僅2.35%，若扣除法人股東，其餘有異議自然人股東僅約為0.1%，在考量合併或繼續獨立營運之比較，相信絕大多數股東對於合併案樂觀其成。