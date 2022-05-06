新冠肺炎疫苗最近在國小開打，首波是莫德納疫苗，本月下旬才會有BNT疫苗，打或不打成為家長近來討論的難題，和前夫育有兩個兒子的何如芸，今(6日)發文自稱是疫苗控，舉凡可以打的疫苗都會打，舉凡皮蛇疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、B型肝炎疫苗，因此兩個兒子先前就被她說服去打疫苗，「當新加坡當日確診數衝到2萬人時，我真的很慶幸我的孩子們都打了疫苗」，沒想到引來兩派網友爭論。

何如芸和前夫「花蓮美侖」飯店董事王敏錡育有兩個兒子，近年兒子到新加坡就學，母子倆也因此分隔兩地，最近見台灣兒童打疫苗問題，何如芸今發文說是疫苗控，只要醫師認可的疫苗，自己都會打，「如果不是醫生說我的年齡打這個疫苗意義不大，我連子宮頸疫苗也打了」，因此新冠肺炎疫苗推出時，自己一開始也很擔心，但還是成為全家第一個打疫苗的人。

何如芸發文。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸說，當時掙扎的關鍵點是疫苗血栓的副作用，「醫院院長告訴我，血栓可以用藥治癒，如果肺變成像菜瓜布一樣就只能換肺，目前台灣沒有這樣的技術，而且，血栓的機率比妳出車禍的機率還低」，她便同意接種。後來大兒子去年六、七月接到新加坡政府通知可以打疫苗，未成年者要得到監護人簽字同意，何如芸說：「我說服他去打疫苗，當然也因為全新加坡沒有完整疫苗接種紀錄是寸步難行的，包括去學校上課，真的不打也不行。」

何如芸呼籲不要爭吵。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

但何如芸的大兒子後來發生氣胸緊急住院，「當時我有疑慮，但醫生也無法證實氣胸和疫苗有關，因為氣胸好發在年輕瘦高的男子身上，而哥哥又是一個很愛打籃球的孩子，也許在運動過程中碰撞受傷而不自知」，輪到小兒子打疫苗時她則親自陪孩子去打，幸好小兒子沒多大副作用，只是手痛跟疲倦。

見此，何如芸說她身為母親明白天下父母的糾結，「一支疫苗沒有經過5-10年的臨床是看不出端倪的」，但當新加坡確診數飆高時，她還是慶幸做了這個決定，「我決定要打第一劑時，我的醫生朋友語重心長告訴我：除非可以做穴居人，可以一直不出門，否則，還是去打疫苗吧！」，而這句話也成為他轉念打疫苗的關鍵，沒想到引來部分網友說：「完全錯誤的觀念，打了同樣會中、會重症、會死亡，不打同樣會發生，但打了還要承受打疫苗的副作用和風險」，但也有人支持她回應：「謝謝你把你的經驗談分享出來，這對台灣家長們是一個寶貴經驗，多一個層面可以思考」、「打自己不糾結，打在小孩身上卻很糾結！如芸姊辛苦了！」、「好喜歡看你的分享，很真誠，希望能夠每天都看到」，讓何如芸無奈強調：「真的不要吵喔！再吵要刪文了⋯⋯只是陳述一個母親的心情和折磨，還有我看事情的角度和想法。沒有說服，只是分享。」。