近《中國證券報》6日報導，大陸房市政策放寬，經北京、長沙、成都等地房市走訪調研，發現建案銷售冷熱不均現象明顯，北上廣深一線城市表現低迷，部分省會城市新房建案銷售較為火爆。專家表示，未來更多地區或推出穩房市相關政策，房地產市場預期有望向好。

「我們這個建案五一假期一共賣了30多套房，很多人都是趁著假期有活動過來買房。」北京順義區某建案銷售人員表示：「假期期間，推出了大量特價房，比普通房源要便宜10萬元人民幣左右。另外，對當天簽約的客戶打9.9折，一周內打款的客戶在9.9折基礎上再打9.9折，半個月交足首付的客戶在上述2個9.9折的基礎上再累計打9.9折。總體算下來，折扣力度最低可以做到9.7折。這些活動都是假期推出的，對於前期已經看好房子的客戶來說，是很划算的。」

但是，與上述建案不同的是，北京多數建案基本沒有成交。「北京地區的新房成交整體是停滯的，只有個別建案表現較凸出。」中原地產首席分析師張大偉表示。

根據中原地產研究院監測資料，一線城市中，上海、北京、廣州成交資料低迷，活躍度整體欠佳。相比而言，深圳新房簽約量相比假期前出現一定回升。

與一線城市不同，成都、長沙等地新房成交量相對可觀，不少建案出現小高潮。

走訪成都多個建案發現，假期前往售樓部看房的客戶絡繹不絕。成都郫都區建案銷售人員表示，「近期，成都下調房貸利率，第一次買房並且第一次貸款的純剛需客戶，利率最低可以達到4.9％，而去年房貸利率最高的時候是6.15％，下調幅度非常大。房貸利率下調後，刺激了房市。」

《中國證券報》走訪長沙多個建案了解到，五一期間，部分建案大爆滿，有的建案因開盤火爆，工作人員甚至加班到半夜。某建案銷售人員說，4月以來，相關部門推出一系列支持政策，開發商也積極拿地，月底都趕著集中開盤，五一假期房市表現還是相對較好。

「疫情防控期間，北京房價並沒有回落，個別低於市場價的房源很快會被消化掉，而非急售房源並不好談價。我最近一直在看房，我發現低價好房源要靠搶，一般房源軟磨硬泡和業主談價。」想在北京購房的李女士表示。