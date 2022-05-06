受疫情影響，民眾已經超過兩年沒辦法自由出國旅遊，為了讓大家解饞，全家6日宣布攜手新加坡肉骨茶第一品牌－黃亞細，深度合作推出打拋涼麵、馬來式炒麵、黃亞細胡椒奶茶、胡椒白醬雪糕等6款聯名美食，讓民眾不用千里迢迢出國排隊，在全家就能用銅板價品嘗到新加坡風味的美食。

黃亞細肉骨茶被譽為新加坡第一肉骨茶品牌，是正宗的老味道代表，全家此次首度與黃亞細合作，一口氣就推出6款濃濃南洋風味的殿堂級聯名商品。

其中「打拋涼麵」以大火爆炒辛香料製成打拋豬肉秘調醬汁，加上打拋豬肉、青刀豆；「馬來式炒麵」則以鮮蝦、魷魚、蝦醬增加鮮味，呈現道地東南亞美味；「黃亞細肉骨茶風味蘇打餅」則將黃亞細肉骨茶經典濃醇的肉骨茶湯頭、白胡椒香濃縮到蘇打餅中，口感酥脆爽口超涮嘴。

另外最具話題的「黃亞細胡椒奶茶」選用頂級白胡椒粉，再加上乳含量50％奶茶的完美比例，讓胡椒香氣、茶韻、奶香融合恰到好處；「胡椒白醬雪糕」則能吃得到濃濃胡椒香、蒜香，再加入以白巧克力包覆的胡椒餅乾，卡滋卡滋口感搭配絕妙滋味。令人不禁吃了就上癮。

另外在「全家」APP的「全+1商城」，也能買到適合2-3人食用的「黃亞細經典肉骨茶」冷凍料理包，不僅特選三品豬豬小排肉，再加入特色辛香料、白胡椒細火慢燉8小時，熬成濃醇肉骨茶湯，民眾只需要簡單復熱，就能完美把新加坡必吃美食端上桌。