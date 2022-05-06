「這麼簡單也會錯？」、「都幾點了，還不去睡覺！」許多爸媽常不經意對孩子說出這些話來，但事後又後悔不已。韓國小學教師李定原，最近出版一本適合親子共讀的繪本《我想聽的話》，以幽默的口吻，說出孩子被責備時的心情。

孩子最想從父母口中聽到哪句話呢？今年2月韓國首爾市教育廳曾針對市區808位小學、國高中學生調查，發現孩子們最想從爸媽口中聽到的話，依序是：「我的孩子，你做得很好」、「我一直很愛你」、「今天你很努力」、「沒關係，都會好起來的」。

孩子又最想從老師口中聽到哪一句話呢？也是「你做得很好」這一句話。可見孩子們是多麼期待從大人的口中聽到鼓勵和肯定啊！

韓國小學教師李定原，從教學現場觀察，最近出版《我想聽的話》(台灣由上誼文化翻譯出版)。書中重現生活中各種常見的親子衝突，再以幽默的口吻，說出孩子被責備時的心情。

比如在餐桌上，媽媽經常會說「又來了、又來了！這麼挑食，青菜都不吃，小心大便卡在你的肚子裡！」這時孩子心裡想的是，要是媽媽能換個方式說就好了。比如「媽媽小時候也不愛吃青菜。不過後來，我一小口、一小口吃吃看，結果發現青菜變得越來越好吃了。」一點同理心加上一點鼓勵，不但氣氛緩和許多，孩子也會更願意聽的。

腦科學專家洪蘭提到，中國人喜歡謙虛，「但是人只可謙虛自己，不可謙虛孩子，因為孩子小，他會把你的假話當真，而產生自卑感。」她還指出研究發現，每一句負面的話需要四個正向的話才能抵消它的影響，「大人對孩子的看法會影響孩子對自己的看法，這個信念養成後，根深蒂固很難改。」

她建議父母不要動輒貶低自己的孩子，「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。你跟他說話時的這一點點小差別，會使他將來一生都不一樣。」

信誼基金會董事長張杏如在出版這本書時也提醒父母，親子溝通最需要的不是技巧，而是一顆溫暖的心。回到為人父母的初衷，用平靜、平等的口氣和孩子說話，並且聽見孩子心底「最想聽的話」。這些話無時無刻像是一股溫柔而堅定的力量，在他們的童年裡播下快樂的種子。