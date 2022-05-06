中正大學宣布9日起全校實施遠距教學2周 12:592022/05/06 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中正大學今天(6日)公布下周一(9日)起將全校遠距演練兩周。(翻攝自Google maps) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中正大學今天公布下周一起將全校遠距演練兩周，校方指出，由於Covid-19近日確診人數不斷增加，5月6日防疫專責小會議決議，為確認校內各單位遠距教學之整備情形，因應未來疫情狀況即時調整授課方式，自5月9日起實施全校遠距教學演練5月23日恢復實體上課。 防疫險之亂 金管會救醫院一把 台大5／9起遠距教學演練兩周 強烈呼籲線上期末考 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #中正大學 #演練 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆確診＋924 林右昌宣布會考前10天採遠距教學 16:352022/05/05 生活 澎湖18校41班停課 縣長指示彈性啟動遠距教學 19:392022/05/05 生活 疫情告急 大學可線上授課至期末 04:102022/05/06 生活新聞 急診塞爆8旬婦盲腸炎病逝 侯友宜再籲輕重分流 11:402022/05/06 生活 會考前1周 北市國中演練遠距教學 04:102022/05/06 生活新聞 20大醫事團體籲 台灣不應缺席WHA 04:102022/05/06 投資理財 工商社論》防疫保單之亂的根源 04:102022/05/06 財經要聞 陳時中戰北市 恐賠掉三都 04:102022/05/06 時論廣場 觀策站》類國家的類防疫（陳建明） 11:182022/05/06 海納百川 指揮中心頻丟變化球 產險業頭大 04:102022/05/06 財經焦點 大學以授課班級採遠距教學到期末 無須通報教育部 18:452022/05/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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