中正大學今天公布下周一起將全校遠距演練兩周，校方指出，由於Covid-19近日確診人數不斷增加，5月6日防疫專責小會議決議，為確認校內各單位遠距教學之整備情形，因應未來疫情狀況即時調整授課方式，自5月9日起實施全校遠距教學演練5月23日恢復實體上課。