科博館認養台灣大道公車專用道「科博館站」候車亭，「浩瀚星空」，夜晚有燈光、霓虹點綴，乘客彷彿沉浸在無垠宇宙。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

國立自然科學博物館認養台灣大道公車專用道「科博館站」候車亭，舉辦簽約開幕儀式。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館認養台灣大道公車專用道「科博館站」候車亭，舉辦簽約開幕儀式。（陳淑芬攝）

科博館認養台灣大道公車專用道「科博館站」候車亭，展現「城市中的植物園」意象。（陳淑芬攝）

車水馬龍的台灣大道上，赫見科博館6隻遠古恐龍身影！

國立自然科學博物館認養台灣大道公車專用道「科博館站」候車亭，今天舉辦簽約開幕儀式。市長盧秀燕表示，科博館尤其是恐龍展區是台灣小朋友最喜歡的展場，站體白天、晚間都令人驚艷美麗，一定會成為打卡聖地、朝聖景點。

科博館認養台灣大道公車專用道「科博館站」候車亭，簽訂3年合約，推出「恐龍廳」最受大小朋友喜愛的火紅主角恐龍，邀請台中在地的藝術家鄒駿昇彩繪三角龍、伶盜龍、暴龍、竊蛋龍、圓頂龍、真板頭龍等6隻恐龍，打造獨豎觀光、藝文新地標。

科博館館長焦傳金指出，「科博館站」候車亭儼然讓科博館的展場延伸到台灣大道，邀請揚名國際的插畫家鄒駿昇設計，到站就有到達科博館的感覺，今年暑假是恐龍的熱潮，不但電影《侏羅紀世界》即將上映，科博館的「琥珀的記憶」特展及候車亭站體都搭恐龍熱，邀請全國恐龍迷來參觀。

焦傳金表示，候車亭站往海線方向主題是「浩瀚星空」，夜晚有燈光、霓虹點綴，置身其中彷彿沉浸在無垠宇宙；往台中車站方向則是「城市中的植物園」，可仰望科博館植物園四季繽紛花果，還有珊瑚礁植物圍繞的礁岩區。

候車亭外觀彩繪6隻恐龍，以低飽和色調、復古繪圖風格詮釋。鄒駿昇在導覽時表示，可想像一群恐龍在繁忙街道展開未知旅途，三角龍走在最前端，身處充滿綠意的自然環境，象徵「希望」；接續多隻恐龍身邊瀰漫著火山爆發的濃煙與灰燼，意味地球環境正遭受破壞；隊伍最後的真板頭龍，身後天空有隕石墜落，隱喻恐龍滅絕序曲已揭開，提醒民眾面對大自然有謙卑態度。