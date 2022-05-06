許多情侶日常都是靠LINE來聯繫感情，每天互道早安也成為一種習慣，近日就有一名女網友分享自己男友貼心的行為，她表示男友每天早上都會準時傳LINE說「早安」，讓她覺得非常窩心，但事實並非如此，某天男友就睡在自己身邊，她還是照常收到男友的問候「早安」，讓女網友不禁懷疑，這訊息是男友設定的「自動傳送」！

近日有一名女網友在Dcard上發文表示，男友每天早上都會準時傳LINE和自己說「早安喲」，這舉動讓原Po感到十分窩心，結果沒想到5月2日勞動節補假時，原Po還是照常在早上8點20分收到男友傳來的早安問候「早安喲」，但當天男友就睡在原Po身旁，讓原Po開始懷疑男友的「早安」根本是設定的自動發送。

女網友得知背後真相表示相當難過。(圖/翻攝自Dcard)

之後原Po翻了過去的對話後發現，男友每次都是固定在8點20分時傳訊息，讓她氣得表示「還真的給我開外掛」，還透露知道實情後相當難過，感覺好像被耍了一樣，不過原Po在情緒穩定後也有自我反省，認為是過去和男友抱怨早上都不會問候很像陌生人，所以男友才會選擇用「開外掛」的方式來滿足她的要求，讓原PO直呼：「真的不要用生氣的情緒來處理事情，對方只會想逃避或用特殊方法」。

文章曝光後，引起熱烈討論，許多網友都笑說「這是理工男的浪漫」、「好氣又好笑，太聰明了吧」、「為了你寫程式，這男朋友是真愛啊！」、「可以賣程式了，應該很多人會買」；但事實上原Po男友設定的是預約排程LINE訊息的功能，下面簡單教各位如何使用。

1. 在iOS或iPadOS裝置上的「捷徑」App中，點一下「自動化」

2. 製作個人化自動化操作

3. 特定時間（例：原PO男友設定「每天上午8點20分」）

4. 加入動作（點選LINE的傳送對象）

5. 輸入訊息（例：原PO男友設定早安呦）

6.「關閉」執行前先詢問（系統才會自動發送）