本土疫情延燒快篩劑不足，指揮中心向22家廠商緊急採購，但其中一家高登環球資本額僅200萬，被爆出前身是小吃店沒有專業醫療背景，竟可以取得16.5億的快篩劑標案，引發巨大爭議，儘管高登環球最終決定棄標，但上市公司昶虹則被指是高登環球的金主，昶虹今（6日）就快篩試劑緊急採購爭議，發重訊表示，雙方對於價金支付方式、政府保證、銀行保證等諸多事項，未能達成一致共識，因此並未與高登環球簽約，此外，昶虹也澄清，公司與高登環球並無任何財務擔保。

昶虹重訊指出，近日因本公司與高登環球生醫有限公司合作，參與政府COVID-19快篩試劑緊急採購案，引發媒體議論，針對外界質疑，特發表重大訊息，以為澄清。

昶虹強調，本公司尚未與高登生醫、韓商CELLTRION簽約，主要是高登生醫聲請引進CELLTRION快篩試劑高達1700萬劑，政府雖有意緊急採購，然因每劑價格僅95元，不及高登生醫獲韓商允許價格，故仍多方談判爭取中。

昶虹說明，韓商雖同意支援1700萬劑，但對於價金支付方式、政府保證、銀行保證等諸多事項，與本公司未能達成一致共識。

至於外界質疑昶虹沒有揭露營運重大訊息，昶虹強調，政府係向高登生醫採購，高登生醫未與政府正式簽約前，根本無法確定採購契約是否成立，故一切均在未定之天，事前無法確認，高登生醫退出此次採購案，使1700萬劑快篩試劑採購案功敗垂成，故本公司尚未與高登生醫、韓商Celltrion簽訂契約，故無從發佈重大訊息。

此外，昶虹澄清，公司與高登無任何財務擔保，且過去向高登生醫採購快篩試劑皆是以匯款方式支付價款，所以，並未替高登生醫提供任何財務擔保。

昶虹也說明過去與高登的業務合作，包括，2021年8月31日透過台大農業生物科技下單高登7200劑試劑，實際入庫7135劑，於2022年4月25日完售；2022年5月3日下單高登30萬劑，預計5月7日試劑可以進入台灣中正機場海關。

最後，昶虹強調，高登生醫退出政府採購案，對公司財務業務尚無重大影響。