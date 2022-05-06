丁噹歸隊演出音樂劇，王柏森和陳乃榮特別送上苦瓜與甘蔗。（相信音樂提供）

因疫情二度延期的音樂劇《搭錯車》，將於13、14、15日一連三天在高雄衛武營登場，演員近日緊鑼密鼓彩排中，飾演女主角阿美的丁噹即將歸隊，她說：「因為《搭錯車》演了很多場了，身體和大腦都有記憶，所以一看到腳本一排練感覺就來了，我自己把劇本練一下，當大家在排練同時，我自己把自己的功課做好了」，為了與丁噹找回熟悉的默契，「爸爸」亞叔王柏森、和劇中飾演情人「時君邁」的陳乃榮特別「突擊」丁噹，許久沒與丁噹見面的2人，還準備苦瓜及甘蔗當禮物，象徵苦盡甘來。

丁噹已2年沒見到王柏森和陳乃榮，一見面就開心地給個大擁抱，陳乃榮馬上秀出早已筆記滿滿的劇本，為了入戲還在劇本上畫了丁噹的模樣，他說：「這是一本充滿靈魂的劇本，上面多少筆記，在劇本畫了阿美，相隔二年和丁噹再見面，相信高雄場會更有火花。」因演出《搭錯車》建立深厚的父女情的王柏森和丁噹，這2年他天天自製早安圖和丁噹說早安，忍不住小抱怨被「女兒」冷落了，「剛開始每隔二天三天都會說『爸爸好想你』，大概今年初忽然開始一個月就沒回了，我心裡面就在想這傢伙是不是在談戀愛了。」丁噹趕緊向王柏森撒嬌求饒。

因應疫情，衛武營防疫高規格，三場演出皆徹底清消，劇院會於每排座椅和外場售票櫃檯等設備皆採用黃金甲抗菌鍍膜之抗菌、抗病毒技術最佳防護。可在物體表面形成奈米防護薄膜，99.99％ 機率能預防一般常見病毒，實驗證實99.99％能抵抗COVID-19病毒。演出結束後場館以超微粒水霧機噴灑淨化空氣、紫外線消毒燈車加強防疫措施，力求表演者與觀眾能安全欣賞演出。再來是演出期間落實防疫措施，包括動線管制，觀眾與表演者進出廳院皆須量額溫、消毒手部及使用社交距離App，除上台演出演員外，全程佩戴口罩。音樂劇最後搶票機會可查ibon售票系統。