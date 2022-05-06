民進黨新北市議員初選結果今全數出爐，蘇系與親蘇系雖是這次初選大贏家，有11人上榜，不過地方人士分析，蘇系通過初選者多是現任議員、曾任議員，或是免初選選區，觀察指標蘇系子弟兵新人黃韋鈞爭取第二選區（林口、五股、泰山）失敗，蘇系立委張宏陸力挺的主任吳亞蓁爭取第五選區（板橋）也落馬，也讓蘇系在新北出現隱憂。

民進黨新北市議員初選全部結果今出爐，蘇系上榜者，有新人彭莉惠、翁震州、彭一書，現任有何淑峯、李余典、陳永福、張維倩、林裔綺，前議員有邱婷蔚；另有親蘇的現任李倩萍與現任羅文崇（綠色友誼連線），人數最多。

英系有新人張嘉玲，現任議員有鄭宇恩、鍾宏仁、彭佳芸、林銘仁、周雅玲、黃俊哲。

新潮流則有新人林秉宥、顏蔚慈，現任議員張錦豪、戴瑋珊；正國會新人卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣與現任陳啟能、前議員許昭興。

湧言會有新人李宇翔、曾進益、黃淑君、現任議員張志豪；另有無特定派系色彩的賴秋媚、高乃芸、廖宜琨、石一佑。

地方人士分析，本次初選蘇系雖表面還是大贏家，但大多都是現任者靠著過去經營拿下好成績，另有傳承上一代的彭一書，或曾任議員已有基礎的邱婷蔚。

蘇系力捧的黃韋鈞敗給湧言會的李宇翔，也代表過去蘇系過去在林口的經營無法直接轉移，另張宏陸力挺的吳亞蓁落馬，也讓蘇系雪上加霜。

民進黨新北市黨部將在近期將初選名單送中執會，通過即會公告，而第十二（平地原住民）與第十三（山地原住民）則是由民進黨中央決定人選。