衛福部推動桃園部立醫院與桃園療養院合併案，規劃明年7月完成整併，還傳醫福會執行長王必勝將接任院長，引發桃園療養院員工不滿，質疑合併案連計劃書都還未提出、溝通，就已做成決策，根本是因人設事，不尊重精神衛生醫療專業。（周志豪攝）

衛福部推動桃園部立醫院與桃園療養院合併案，規劃明年7月完成整併，還傳醫福會執行長王必勝將接任院長，引發桃園療養院員工不滿，質疑合併案連計劃書都還未提出、溝通，就已做成決策，根本是因人設事，不尊重精神衛生醫療專業。

立法院國民黨籍衛環委員會召委林為洲今天也聲援，批評桃園療養院是精神疾病專責醫療醫院，也是北台灣最重要的療養院，蔡政府說要建構社會安全網，但又要將桃園療養院併入桃園醫院，作法相互矛盾。

林為洲說，衛福部3月25日開會後就決定明年7月正式合併桃園醫院與桃園療養院，要將桃園醫院升級為醫學中心，卻沒有合併計畫書，根本是為了王必勝個人出路，把桃療當犧牲品，影響民眾就醫權，與建構社會安全網決心背道而馳。

桃園療養院前院長陳快樂表示，桃療是第一家公立療養院，衛福部要重視五家精神科專門醫院，讓心理健康師管理，有助社會安全網建設，如今衛福部卻要將其整併到桃園醫院，院內已有379位員工（全院579人）連署表達反對合併。