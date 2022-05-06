嘉義縣東石鄉1月5日深夜發生槍擊案，兩方人馬因土方利益與地盤之爭，相約談判卻持槍互射，頭部中彈的張嘉恩經搶救3天仍宣告不治。事後竟爆發54歲侯姓退休刑警也涉案，侯男遭拘提到案後羈押禁見。嘉義地檢署偵查終結，將侯男等涉案6人分依涉嫌殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪提起公訴。並痛斥侯男在警職退休後，未能潔身自持，反擁槍自重持槍殺人，法理難容，請求量處無期徒刑。

檢警調查，侯姓退警與同樣經營土方掩埋事業，綽號「包子」的張嘉恩，因土方利益與地盤爭奪早有過節，先前曾透過地方人士居中協調才未釀事端。雙方近日又因土方掩埋工程再生嫌隙，原約定1月5日晚間在東石鄉談判，豈料雙方人馬在東石鄉三家村土地公廟狹路相逢，且都攜帶改造槍枝到場。張嘉恩遭侯男同夥張壬榤開槍擊中頭部後，在場眾人鳥獸散，事後張壬榤及侯男拘提到案。

侯在遭警方拘提前曾透過媒體喊冤，指稱是張嘉恩先挑釁，因他擔任警察期間，曾查獲張非法持有槍械並送辦，雙方結下梁子，他退休後合法經營土方生意，卻擋到其他人財路。侯還說，日前雙方談判時，張嘉恩先到公司嗆聲，案發當晚也是張先開槍，員工才反擊。

檢方指出，被告侯姓男子曾為警務人員，當知槍枝對社會治安危害之嚴重性，政府對非法槍彈查緝不遺餘力，卻在警職退休後，未能潔身自持，反擁槍自重，甚至持槍殺人，法理難容，因此請求法院量處無期徒刑。