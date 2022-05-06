女星阿諾日前宣布和工程師Allen老公五年婚姻告終，強調過程中兩人做了很多努力，但仍舊因為個性不合分手，並透過經紀人表示沒有贍養費問題，彼此未來也會當好父母親角色，不過近日卻在社群網站發文表示「很想罵自己」，頓時嚇壞粉絲，好奇究竟發生什麼事。

阿諾在Instagram發文，只見她身穿紫色運動裝，挖肩剪裁露出嫩白纖細手臂，中空設計讓平坦小腹大方見客，雖然年近40歲，但身材曲線依舊維持的相當好，零贅肉身型讓人稱羨不已，不過卻表示：「很想罵自己」，突如其來的一句話讓人摸不著頭緒，隨後解釋：「你以為你穿個運動服，就以為自己有運動嗎？我把胸部修大、內褲痕修掉、腿修長了一點」，大方坦承上傳照片前有稍微動了「手腳」。

阿諾率直的性格逗樂不少人，粉絲也紛紛留言：「阿諾要不要考慮剪短髮，一定會更好看」、「好瘦喔，這個身形很可以耶」、「阿諾好正，你穿什麼都好看啦」、「穿起來很好看，衣服的顏色好美喔」、「眼神有殺氣，超級有架式」、「第一次在電視上看到阿諾就覺得很正」。

阿諾離婚後，傳出有親友向媒體透露，由於她收入不穩定，僅有零星通告與業配維生，爆出和前夫為了離婚「費用」討論很久，更傳出前夫稱阿諾是「當媽滿分，當太太卻不及格」，對此，男方解釋：「互嘲是我們相處7年的情趣」，強調這是夫妻感情和睦時說的話，外界應無需過度聯想。