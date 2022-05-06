亞太電信今(6)日首度針對與遠傳的合併案表達公司立場，著眼股東、消費者長遠利益，合併案依法進行，過程公開透明，均遵循公司治理相關法令，強調未來電信市場競爭將更加激烈，所需資源越來越多，驅動產業整合，有利創造更大綜效。

電信產業具備資本高度密集、規模經濟特性，加上近年市場過度飽和，台灣行動電話用戶數接近3000萬，為維持競爭力，業者需要大規模投資，包含通訊設備建置與維修、高額頻譜標金等，即使推出低價資費吸引用戶，仍無法達成經濟規模，小業者經營相形困難，長期虧損補貼用戶絕非長久之計。

亞太電信表示，透過合併，回歸穩定的市場結構，各業者在平穩的利潤支持下，將更有心力投入發展差異化服務，提供更多元的產品造福消費者，對於整體產業發展更具正面效益。因此，亞太電信基於股東權益最大之考量，透過換股合併，股東可獲得穩定的配息，合併後之綜效提升，最終亦可反映在公司價值與股價，對股東長期利益是最好的選擇。

亞太電信指出，市價並非一定等同公司的合理價格，對獲利公司而言，以本益比估算，自然接近合理價格，兩家均獲利的公司合併，有1加1大於2的效果，自然會產生溢價。但對長期虧損的公司而言，即使淨值也很難是合理的價格。

亞太電信與遠傳的合併，除考量合併綜效與控制權溢價外，仍須考量合併產生之成本，本案與同業之合併案類似，兩者的合併案都是淨值基礎，顯示合併綜效、控制權溢價等加項均被合併成本等減項所相抵，再加上考量公司營業狀況，其他可能影響合併對價之因素，並依所委任獨立專家就合併對價所出具之合理性意見書為基礎，雙方協議所訂定出合理之換股比例。

亞太電信解釋，合理價格是一個範圍，在有同業合併案的比較下，不易在範圍內爭取到較高之價格，然而，相較於不合併，爭取合併所帶來的長遠價值絕對是遠高於繼續獨立經營之未來價值。

針對本次併購案的換股價格與110年遠傳以每股10元參與亞太電信私募案之比較，亞太電信指出，遠傳參與亞太電信私募案是5G共頻共網與換頻整體考量，於109年9月一併簽訂的協議，係以整體營運和財務合作配套作考量，同時預期共頻共網後，以期能強化企業經營體質，提升用戶數及獲利。然而，在過度飽和的市場狀況，效益遠不如預期，而沒有變化就是最大的變化，結果與當初預期不同，自然會有不同的評價。

針對併購案程序，亞太電信表示均依循公司治理規章運作，包含董事會資訊揭露公開透明，清楚表達董事立場等。重申業者擁有穩定的利潤，有更多能力大規模投資，提供消費者優質的電信服務，開發多元應用服務，進而推升國家的整體競爭力，盼NCC及公平會核准亞太電信與遠傳合併案，達成產業永續發展目標。

亞太電信於4月15日舉辦之股東臨時會，股東出席率逾73％，以超過90％贊成率通過亞太電信與遠傳的合併案對於合併案行使異議之股東，要求公司依合理價格買回之股數。至法定截止日，合計占股本之比例僅2.35％，若扣除法人股東，其餘有異議自然人股東僅約為0.1％，在考量合併或繼續獨立營運之比較，相信絕大多數股東對於合併案樂觀其成。