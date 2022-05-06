無黨籍市議員邱威傑（呱吉），宣布自己不再爭取連任，曾說將交棒給辦公室主任許菡芸，但許菡芸在內湖南港選區民進黨初選中，沒有獲得提名，6日上午邱威傑前往台北市民廣場彩虹起跑線，將自己的市議員徽章交給宣布再次參選吳崢，象徵將市議員棒子給了吳崢，強調兩人價值觀相近。

邱威傑表示，吳崢在上次選戰中，僅以數百票落敗，當時唯一缺點可能就是實務經歷不足，目前吳崢在林亮君辦公室中，經歷了各項事務洗禮，這個缺點早已不存在；邱威傑強調，自己在上次選戰中，就已經表達不會再選，目前在松山信義選區裡，吳崢與自己理念站在同一陣線，因此選擇交棒給他。

吳崢宣布參選現場，不僅邱威傑出來支持，包含林亮君、立委林昶佐、市議員苗博雅也都親自到現場給予鼓勵；林亮君提到，吳崢在上次落選後，就在自己的辦公室裡，一同討論台北市各項議題，例如公車司機過勞，與幼兒園管教不當等議題，將近4年來吳崢一直都用正直態度希望改變社會。

吳崢表示，4年前投入市議員選舉，雖然沒有當選，但每票都是市民給予自己的支持，4年來檢視自己的不足沈潛歷練，在市議員林亮君辦公室內一同檢視市政，也在社區擔任學校導護志工，都是希望能在日常生活中，能夠持續幫助台北市民，年底選舉將會帶著更大熱情與經驗，讓台北市能有更好改變。