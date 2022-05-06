台灣經貿網2022年將推出汽配、災防、循環經濟、醫療及資通訊等五大核心產業VR虛擬館，其中汽配核心產業VR虛擬館5月5日於台灣經貿網汽配專區(auto.taiwantrade.com)首先登場亮相，聯合18家汽車產業製造出口商，線上虛擬展出71件產品，延續台灣經貿網一貫極具質感、未來科技感及台灣特色之3D虛擬展出場景，規畫五大展區包含電動巴士生態系、車用電子/電動載具、引擎煞車系統相關產品、汽修手工具及車用內裝配件，網羅MIH及CTP聯盟電動車巴士供應商，包含鴻華先進、唐榮(2035)車輛、亞力(1514)電機及中國端子等盛大展出。

台灣經貿網汽配核心產業VR虛擬館自2021年初推出，一年來累計超過4萬4千瀏覽人次，媒合包括美國、加拿大、德國、澳洲等全球20國52國際買主，與參展商進行110場次洽談，創造逾3千萬美元商機。2022年擁抱環保永續ESG議題，隨著國際淨零碳排政策的制定，在這波電動車趨勢前哨戰中，台灣具備強大資通訊產業及完整的汽配供應鏈，具有建構智慧移動產業生態鏈的強大潛力，最新上線展出產品包含鴻華先進Model T電巴、唐榮車輛Alighter整車及電池模組、亞力電機充電樁及電力系統。還有台灣優勢汽機車零配件產品，包含台灣精品得獎廠商恆智重機多台電動物料搬運設備、億昶祥車用天線、詠業科技GPS跟蹤器與多頻段車輛天線、丸東實業車用音響放大器等。

此外，此次汽配VR虛擬館中除聯合展示展間外，亦可看到2個客製化展間，為鑽石級參展商中國端子電業股份有限公司及南晃交通器材工業股份有限公司。中國端子為先進儀表、汽車配線設計之領先製造商，台灣經貿網參考該司實際產品展示間，加入想像與創意，整合影音，幻化出龐德電影般紳士品味展示間，展出客製摩托車儀表板ODM解決方案及可廣泛應用於汽車/機車/農耕機/園藝機械/電動代步車之高壓及低壓線束配線客製OEM解決方案。重量級摩擦材料產品製造商南晃交通公司亦不遑多讓，明亮如宮崎駿奇幻動畫場景，除呼應零碳排、環保精神，展示之各式煞車片到離合器片，亦是從汽車到專業賽車、機車、自行車，甚至農機、雪車、大型軌道車皆有供應。

台灣經貿網提供完整數位拓銷生態圈，包含：跨境物流、線上金流、國際電商等策略夥伴協助我商拓銷國際，亦是凝聚最多台灣出口廠商資訊之入口網站，是國外買主搜尋台灣產品的首選。我商可運用其所提供多達14種語系，向全球買主展示台灣產業的創新與研發優勢。此外，透過台灣經貿網提供的視訊採購服務，更可以跨越時間與空間限制，有效銜接買賣雙方，幫助我商掌握商機，精準開發客戶。今年除汽配VR館，亦將陸續推出災防館(現正徵展中)、循環經濟館(預計5月底開始徵展)、醫療館(預計6月底開始徵展)及資通訊館(預計10月初開始徵展)等各產業。