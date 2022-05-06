立法院甫3讀通過再生水資源發展條例，未來用水大戶必須強制使用一定比例再生水，部過立委高虹安發現，擁有半導體產業聚落的新竹市，公共汙水接管率僅19.18％，遠低於全國平均40％，年年遭到審計部糾舉，甚至被新竹縣、苗栗縣超車狠甩。新竹市府對此回應指出，新竹市從2015年起至今，接管率從12.8％提升至19.51％，並持續動汙水下水道建設，3年內將完成1.3萬戶接管。

高虹安近期強打竹市議題，從關埔重畫區空橋到公共汙水接管率，劍指新竹市長大位態勢明顯。6日當天上午高虹安於台北開記者會，針對新竹市公共汙水接管低落問題狂轟新竹市府，稱竹市擁有半導體產業聚落，遭逢去年極端氣候缺水窘境，再者新的再生水資源發展條例明定用水大戶需使用一定比例再生水，但新竹市接管率低到年年遭審計部糾舉，還被新竹縣、苗栗縣超車。

高虹安指出，再生水資源發展條例通過後明年1月將開徵耗水費，讓產業界面臨大問題，因辦法要求必須使用一定比例再生水，可折抵耗水費，但前提是地方須做好汙水下水管道及回收，才有辦法做到再生水發展，但新竹市汙水處理轉換量能及接管率低落，建置速度緩慢，年年被審計部列為改善項目。目前竹市接管率到2月底統計資料19.18％，遠低於全國平均40％，6年來成長不到8％。

高虹安拿出營建署報告指出，中央從以前至2021年底總共補助新竹市汙水下水道74.5億元，推動能量不如預期，但市府卻推說是汙水施作工程流標多次、招標不順、住戶不願拆除，高虹安質疑，其他縣市做得到，林智堅上任7年來都沒辦法解決嗎？

對此新竹市府工務處說明，74.5億經費為1994年至今近30年來所累計補助經費，其中包含興建客雅水資源回收中心，從無到有建置統一處理全市汙廢水之處理廠，以及光復路、湳雅、大庄地區等社區密集處之主要管線建設。

新竹市澄清，從2015年接管率12.8％至2022年3月提生至19.51％，市府確實持續推動汙水下水道建設，持續興建中的包括西大路至北新路周邊、關東地區次幹管、公道五路地區用戶接管工程施作，共投入6億興建，3年內將完成1.3萬戶接管，將有效提升竹市污水下水道接管率。

至於高虹安所述流標工程，係指舊城區之汙水下水道用戶接管，目前都已完成發包作業，廠商都在進行施工作業，過去因用戶接管部分涉及民眾私權不易取得施作同意書，但在市府持續努力協調住戶下都已一一克服。