最溫馨的日子！鼓山分局員警及職工共有23名已為人母或懷胎即將升級的同仁，分局長蔡鴻文特地準備盆栽仙人掌和無糖珍奶一一向警職母親獻上祝福。以仙人掌的堅忍不拔、刻苦耐旱來形容母親對工作、家庭及子女的付出，而仙人掌盆栽也適合放在常用的電腦旁，既能淨化空氣也有抗輻射的功用。警職母親們看到滿桌的仙人掌驚呼「太有創意了」、「我有選擇障礙」，並由分局長親自掌鏡拍下溫馨畫面，再將照片洗出送到每一位母親手中。

向母親們致敬，鼓山分局長貼心小禮，女同仁直呼太暖心。(鼓山分局提供)

向母親們致敬，鼓山分局長貼心小禮，女同仁直呼太暖心。(鼓山分局提供)

從警30餘年的防治組巡佐潘梅華擔任外事工作，主要負責外僑相關事務，女兒饒庭瑋在耳濡目染下也選擇從警，去年初自警校畢業後即在臺南市政府警察局第一分局服務至今。今日適逢休假應邀前來鼓山分局與母親歡慶佳節。庭瑋表示，母女二人感情就像姊妹般的親蜜，最享受兩人一起牽手逛街、出遊踏青的時光，希望可以永遠幸福陪伴，在這溫馨的日子裡除了祝福「母親節快樂」、「永遠青春美麗」外，還俏皮的提醒〝姊姊〞「別忘了煮剝皮辣椒雞喔！」。

旗津分駐所的警員吳育萱與龍華派出所的警員張吉宏相識，進而交往互許終生，兩人也已經有了愛的結晶。(鼓山分局提供)

另外，6年前畢業即分發到旗津分駐所的警員吳育萱，因緣際會下與同在鼓山分局服務、任職龍華派出所的警員張吉宏相識，進而交往互許終生，兩人也已經有了愛的結晶。在眾人的見證下，吉宏彷彿正在提親當下說著:「我會好好照顧你和小寶貝，希望能夠順利生產」，育萱也順勢說出「好啊，讓你扛囉！(燦笑)」，接著被問到是否希望小貝比以後也能當警察時，吉宏頓了幾秒回答:「尊重他吧！」。

鼓山分局長蔡鴻文表示，警察工作繁重，女性同仁常需身兼多職更是辛苦，在這個特別日子的前夕，非常樂意為同仁獻上一份心意，除了表達祝福外，更感謝她們在工作崗位上的努力與付出，敬祝每一位辛勞的母親「佳節愉快」。