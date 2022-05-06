中嘉寬頻繼2021年打破業界紀錄首次拿下寬頻下載測速業界第一後，今年第一季再獲國際指標測速單位Ookla旗下Speedtest認證，寬頻及Wi-Fi下載網速於基隆、新北、桃園、台南、高雄五大都會區勇奪雙料第一，榮膺同業之冠。

中嘉寬頻行銷副總顧景琪表示，中嘉寬頻連年大筆投入建設網路，不但是業界第一個取得Speedtest認證的寬頻品牌，今年更同時奪得寬頻及Wi-Fi下載測速兩項第一。我們理解優異的上網體驗是我們服務的核心，也是客戶對我們最大的期待，將會持續的追求卓越，把消費者最在乎的服務品質和價值做到最好。

中嘉寬頻從消費者角度出發，看見現代家中生活情境眾多，包括上班、學習或是娛樂等，當所有情境同時發生，家中網路是否夠快、夠穩足以讓所有人都可順暢使用不受彼此干擾，成為消費者最在乎的關鍵；因此連年投資數十億持續建設網路、優化寬頻品質，以提供不只快、更要穩的家用寬頻產品給用戶。

中嘉寬頻近年成效陸續彰顯，因品質提升有成、好評口碑不斷，帶動用戶數連年攀升，2021年家用寬頻用戶數與全年營收大幅躍升、2022年第一季寬頻用戶成長更較去年新增超過1成。除用戶肯定，中嘉寬頻今年再創紀錄，於基隆、台南、高雄、新北與桃園等五大都會地區，二度獲國際指標測速單位Ookla旗下Speedtest認證，寬頻下載網速第一，同時更拿下Wi-Fi下載測速第一，以雙料冠軍傲視同業。