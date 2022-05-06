31歲女星譚松韻10年前演出《後宮甄嬛傳》中「淳貴人」一角走紅，近年又參與演出《錦衣之下》、《以家人之名》等作品，最近她和「十四爺」林更新主演《請叫我總監》開播後收視不俗，劇中譚松韻飾演女主角寧檬，是個任勞任怨、24小時都在工作，老闆隨Call隨到的秘書。譚松韻自然不做作的演技，成功演繹社畜無可奈何的辛酸，職場的煩惱與傷痛巧妙地用喜劇元素呈現，尤其裡面台詞字字到位，讓觀眾更有既視感，在首兩集脫口而出的台詞：「所有老闆的病，都是被聽話的下屬寵出來的。」

《請叫我總監》開播前，很多觀眾是因為譚松韻關注，而譚松韻果然沒有讓觀眾失望，完全跳脫之前的角色。演出的寧檬是個觀察入微、心思縝密、智商在線的人，有著金牌投資人的夢想，卻陰差陽錯當了三年的秘書，卻遇上職場霸凌、老闆的冷嘲熱諷、同事的陷害與搶案子，讓寧檬越挫越勇，有好幾幕因為不被認可而爆發的情緒，從眼淚在眼睛打轉，或是喝醉酒打電話跟老闆嗆聲，讓觀眾自然代入真實人生，不僅替寧檬氣憤，也替自己感到無力。

而林更新飾演的霸總陸既明，連他自己都討厭，脾氣不好又毒舌，為人又霸道，像極了職場中經常會遇到以自我為中心，不顧及員工感受的上司，這樣的男主角更容易讓觀眾有共鳴。他也坦言現實中自己不會跟這種人做朋友，不過，他覺得陸既明仍有可愛之處，時常口是心非，嘴硬心軟，因此常被打臉，但是永遠充滿自信。

改編自紅九的同名小說《請叫我總監》完全反映了職場寫實面，社畜面臨夢想和現實的兩難選擇；下班或放假還要處理工作；生活與工作無法分軌；老闆永遠無法理解員工的付出；遇到不公義卻只能忍氣吞聲，就像寧檬發現公司高階主管吃回扣，但老闆卻置之不理。劇中寧檬（譚松韻 飾）毅然決然辭掉秘書的工作，去追逐金牌投資人的夢；陸既明（林更新 飾）從一開始針鋒相對，兩人經歷了無數的波折和風浪，互相成就攜手並進，寧檬蛻變成獨當一面的金牌投資人，陸既明歷練得更加成熟有擔當，最後認定彼此。職場甜寵輕喜劇《請叫我總監》將於5/20起，中華電信MOD戲劇199>最新上架。敬請期待龍華偶像台MOD353。