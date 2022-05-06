本土新冠肺炎疫情蔓延，東海大學截至5月5日，累積確診達79人，避免疫情持續擴散，校方日前推動「以校為家」不讓染疫學生變成人球，讓無法回家的確診生、居隔生將留校照顧；民進黨立委黃國書接獲陳情6日指出，校方將確診者與密切接觸者當病毒「趕人」，學校回應，確診學生已安置到獨立房，密切接觸者安排在獨棟宿舍，持續與學生溝通。

東海大學學生會長呂紹齊指出，只要是確診生、居隔生、快篩陽性甚至是與確診生足跡重疊等，曾被拒絕進入宿舍內，他前天在新聞報導看到東海大學發布「以校為家」的新聞，認為「大相徑庭」，基本生活照顧也不理想，甚至隔離期間不能出房門，感覺「自生自滅」就算3＋4也沒提供快篩試劑。

呂紹齊續指，有健康的學生願意搬離宿舍，卻在學校外等好幾個小時才有防疫計程車，最後自掏腰包返家，痛批校方配套措施做半套，認為防疫作為攸關學生權益，應與學生進一步溝通。

民進黨立委黃國書認為，學校在無法確認學生安置處所前，不應強制將健康住宿生移出宿舍，校方配合教育部騰出宿舍做為防疫房，但不能因此要求健康生搬離宿舍，若學生家在跨縣市，該如何到校上課？

黃國書建議，教育部不要只被動接受各校申請造冊希望接洽的旅館，應積極與交通部共同提供可以提供住宿的旅館名單給學校接洽，並且徹查是否學校有據實核銷學生搬離宿舍的費用，退還應退還的住宿費用。

東海大學指出，疫情嚴峻，校內每日掌握確診人數，並努力騰出住宿空間，6日有71間房可供確診生與密切接觸的學生使用，但確診人數不斷上升，校內達79人，隨著疫情擴大，本校持續鼓勵健康住宿學生返家，以紓解無法回家的確診住宿生與密切接觸學生的住宿壓力。

東海大學表示，確實讓部分一時不便返家之學生與家長們感到忐忑不安，在接獲不少學生與家長反應後，為了解決上述問題，自4月30日起希望能研擬出更妥適的做法，立即啟動相關防疫會議進行討論，截至5月4日經過與教育部的密切聯繫後，做出「以校為家」的決議，公布「讓無法回家的確診生留下，健康的住宿生返家」的決定。

立法委員黃國書強調受教權絕不是只讓學生能夠上到課就好，讓學生能夠安穩、毋須煩惱各種就學環境的問題，才是真正的讓學生擁有全面的受教權。東海大學表示，配合教育部昨日公布之最新政策，已實施遠距教學的課程得延長至學期結束。