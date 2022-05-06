台中市警察局第二分局今年至今查獲毒品販毒案25件32人、槍砲案2件3人、聚眾滋事2件16人等各類重大或社會矚目案件計42件，近期更接連破獲暴力組織犯罪等治平案件2件12人，警友會第二辦事處主任何峰源特別頒發破獲各類刑案及業務績優有功員警獎勵金，表示慰勉之意。
台中市警察局第二分局打擊犯罪，維護治安屢創佳績，今年至今更接連二次獲警政署長頒發獎金，績效相當卓越亮眼；為維護轄內治安狀況，每個案件背後都是經由員警日以繼夜、不斷的辛勞付出，長期的蒐證及埋伏跟監，甚至遠赴宜蘭、基隆、桃園、台南等各處執行案件，才有如此得來不易的成果。
警友會對員警偵辦刑案，積極用心的工作精神，疫情期間認真而辛勞的付出，未絲毫懈怠，感謝因為有警察的付出，民眾才能獲得平和安穩的生活環境，希望警方能繼續為社會治安，再接再厲，市民大眾也一定會全力支持，共創幸福宜居的台中。
警第二分局分局長陳家銘表示，警友會是警察最有力之後盾，感謝警友會鼓舞士氣，偵查隊為打擊犯罪第一線，在打擊犯罪之虞，更要做好防疫及自身健康管理，堅守崗位，做好各項勤務，以保障民眾身家財產安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。