台中市警第二分局偵查隊破獲毒品、槍枝、賭博、詐欺集團等刑案，由小隊長唐世豪代表接受警友第二辦事處主任何峰源領獎。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第二分局今年至今查獲毒品販毒案25件32人、槍砲案2件3人、聚眾滋事2件16人等各類重大或社會矚目案件計42件，近期更接連破獲暴力組織犯罪等治平案件2件12人，警友會第二辦事處主任何峰源特別頒發破獲各類刑案及業務績優有功員警獎勵金，表示慰勉之意。

台中市警察局第二分局打擊犯罪，維護治安屢創佳績，今年至今更接連二次獲警政署長頒發獎金，績效相當卓越亮眼；為維護轄內治安狀況，每個案件背後都是經由員警日以繼夜、不斷的辛勞付出，長期的蒐證及埋伏跟監，甚至遠赴宜蘭、基隆、桃園、台南等各處執行案件，才有如此得來不易的成果。

警友會對員警偵辦刑案，積極用心的工作精神，疫情期間認真而辛勞的付出，未絲毫懈怠，感謝因為有警察的付出，民眾才能獲得平和安穩的生活環境，希望警方能繼續為社會治安，再接再厲，市民大眾也一定會全力支持，共創幸福宜居的台中。

警第二分局分局長陳家銘表示，警友會是警察最有力之後盾，感謝警友會鼓舞士氣，偵查隊為打擊犯罪第一線，在打擊犯罪之虞，更要做好防疫及自身健康管理，堅守崗位，做好各項勤務，以保障民眾身家財產安全。