連鎖餐飲集團八方雲集(2753)2022年首季營運穩健，稅後淨利1.53億元、創歷史第三高。展望後市，雖然國內疫情再度升溫，但集團餐飲業態屬剛性需求、外帶比例高，受疫情影響相對受控，將持續以「多品牌、跨市場」策略拓展海內外版圖，衝刺成長動能。

八方雲集股價4月25日下探127元後止跌緩步回升，今（6）日不畏大盤一度重挫近384點，小幅開低1.15％後獲買盤敲進，翻紅放量勁揚5.73％至138.5元，蓄勢挑戰4月初的142.5元波段高點，鄰近尾盤仍維持逾3％漲勢，領漲觀光類股。

八方雲集2022年首季合併營收15.57億元，季減1.83％、年增達10.29％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利1.53億元，季增5％、年增達10.93％，創同期新高、歷史第三高，成長動能優於營收，每股盈餘2.32元。

八方雲集首季營運雖仍略受疫情及原物料價格上漲影響，但業外虧損顯著收斂帶動獲利成長優於營收。展望後市，雖然國內疫情再度升溫，但由於集團餐飲業態多屬剛性需求、且外帶比例高，預期受疫情影響相對有限。

展望後市，八方雲集持續以「多品牌、跨市場」策略拓展海內外版圖，3月底於美國南加州工業市開出複合店模式的首家門市，營運表現超乎預期。集團決定啟動展店計畫，預計年底前再新開2家，未來規畫啟動北美連鎖加盟計畫。

而近年成為展店主力的「梁社漢排骨」將持續積極展店，目前全台已達159家，今年規畫新展70家門市、朝200家目標邁進。同時，八方雲集已收購「丹堤咖啡」所有股權，並啟動轉型計畫、重新建構新商業模式，針對全台47家據點汰弱留強。

至於去年底開出的素食品牌「芳珍蔬食」亦將積極展店，4月底及5月初分別開出桃園中正店及台北松山八德店，6月預計在台北、台中、高雄等地合計新展4家店，目標至年底新展10家店。在多品牌展店策略帶動下，可望持續挹注營收成長動能。