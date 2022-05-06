私校亂象不斷，高苑科大傳出讓外籍生一星期工作40小時，超過法定時數。教育部表示，以將該校列為專案輔導學校，並自111學年度禁止招收境外學生。

位於高雄的高苑科大，傳出新南向產學合作國際專班菲律賓學生一周工作40小時，在工廠上班到深夜，而且校方不但知情，甚至還要學生在面對稽查時，必須宣稱每星期僅工作20小時。

教育部回應，就高苑科大引導學生對外均表示每星期僅工讀20小時，因屬不當作為，將列計重大行政缺失，並納入私校獎補助扣減之重要參據。

教育部提到，高苑科大目前已被列為專案輔導學校，並自111學年度起禁止招收境外學生。

教育部強調，為維護學校境外學生權益，將學校辦理境外學生輔導作業改善情形，列為專案輔導學校之解除列管要件之一，以督促學校落實維護境外學生權益之相關作為。

至於近來私校招收境外生時有負面消息傳出，教育部也說明，自111學年度起推動「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫案」，除擴大招收境外學生之外，同時建立強化境外學生教學品質，針對學校申請資格需具備近3學年度無境外學生招生缺失，且非預警學校或專案輔導學校等資格，且針對獲核定計畫學校，將進行學生語言能力與學校教學輔導境外生檢核。