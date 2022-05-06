賴清德參拜車城福安宮，感謝廟方在台南大地震第一時間大力相助。（謝佳潾攝）

賴清德參拜車城福安宮，感謝廟方在台南大地震第一時間大力相助。（謝佳潾攝）

賴清德參拜車城福安宮，感謝廟方在台南大地震第一時間大力相助。（謝佳潾攝）

副總統賴清德在屏東縣長潘孟安、立委周春米及鍾佳濱的陪同下，6日南下車城福安宮，出席福安宮開基360年七朝清醮大典，會中他向福安宮全體人員道謝，感謝對方在台南大地震時、第一時間捐出大筆善款相助，讓救災順利完成。

賴清德指出，車城福安宮是台灣信仰中心，也是台灣3大土地公廟之一，以規模來說，更是東南亞最大間、最宏偉的土地公廟，今天在主委曾寶文的帶領下，舉辦了六甲子七朝清醮大典，這不僅是屏東的宗教盛事，也是全台宗教很重要的活動，在此代表蔡英文總統恭賀車城福安宮大典順利成功。

他說，希望藉由大典，保佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情早點過去，工商恢復，讓全台人民能過著正常的生活。

「非常感謝車城福安宮的幫忙！」賴清德話鋒一轉，又想起多年前的台南大地震，他說，他要向車城福安宮表達十二萬分的感謝，當時台南發生大地震時，福安宮第一時間向台南市政府捐出大筆善款，救災才能順利進行，現在重建工作已經一步步完成，就在前幾個月，維冠大樓已經改建完成。

他說，民眾已經順利搬進去，大家都很開心，且名字也改了，叫做「出雲居」，大樓蓋得很高、很國際，再次感謝大廟的支持，也藉此向土地公稟報，歡迎大家有時間到台南走走，台南市民很謝謝屏東鄉親的幫忙。