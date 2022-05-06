這周日就是一年一度的母親節，新北市警局婦幼警察隊也特別在選在今天上午，由隊長致贈精美的康乃馨花束及禮券，慰勞平日犧牲奉獻、守護新北婦幼安全的所有警職媽媽們，並向他們說聲：「辛苦了!母親節快樂!」

「婦幼保母」迎接母親節 ，新北警慰勞警職媽媽。(新北市警局婦幼隊提供)

「婦幼保母」迎接母親節 ，新北警慰勞警職媽媽。(新北市警局婦幼隊提供)

新北市婦幼警察隊屬於警察局的業務幕僚單位，主辦家庭暴力防治、性侵害防治與婦幼安全維護等業務，24小時都有女警值班受理報案，隊上以女警居多，目前隊上共有43名官警，其中女警就佔了26人，他們肩負起整個新北市婦幼安全的工作，除了要到校園護童、巡邏及進行各種婦幼安全宣導外，更需受理性侵害案件及家暴、兒虐等通報，6月後又有跟騷新法上路，工作相對忙碌。

「婦幼保母」迎接母親節 ，新北警慰勞警職媽媽。(新北市警局婦幼隊提供)

這些女警當中，有部分都已結婚生子，平常不但要忙著工作，更要輪值深夜勤，下班回到家後，還得茶米油鹽，照護一家人的生活，身為警職媽媽相對辛苦。輔英科大護理系畢業，曾擔任過護理師轉任警職的警員曾淑敏說，過去在醫院服務，看過許多生離死別場景，換上警察制服後，才體會到原來警察跟護士一樣辛苦，但從救人的「白衣天使」變成守護婦幼安全的「治安天使」，唯一不變的就是奉獻與服務的精神，讓曾淑敏相當有成就感，儘管小孩還年幼，但她工作與家庭兼顧，成為標準的警職媽媽，甘之如飴！

隊長林子翔表示，過去這段時間因為疫情關係，人與人保持社交防疫距離，以往習慣的生活模式也被迫改變，但不變的是媽媽對子女的愛，無論發生甚麼事情，媽媽總是守護在我們身旁，當我們遇到挫折或困難，媽媽總是安慰我們，指引正確的方向，他也利用母親節前夕，致贈婦幼隊每位男女同仁一束康乃馨及禮券，祝福同仁們都能疫過天晴，健康平安!

此外，隊長林子翔也重申，跟蹤騷擾防制法即將在6月1日上路，警察獲報後，可即時展開偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分；並有書面告誡及法院核發保護令狀制度，可周延被害人保護。「守婦護幼」一直是警察的工作，也是職責，在新北市的每一位婦女及幼童都應該獲得最佳的保護，警察局也會落實這項工作，讓婦女及幼童都能免於恐懼、不受傷害、遠離跟騷，健康快樂的成長。