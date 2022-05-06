教授陳欽忠表示，書法跨領域發展是時勢所趨，但書法核心精神不可廢棄。（吳敏菁攝）

教授陳欽忠表示，書法跨領域發展是時勢所趨，但書法核心精神不可廢棄。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局公布足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

國立彰化生活美學館舉辦「惠風樂藝－陳欽忠書法展」。（吳敏菁攝）

國立彰化生活美學館舉辦「惠風樂藝－陳欽忠書法展」，呈現文字藝術的多元詮釋，展現神融筆暢的俊逸風格，陳欽忠是國立中興大學中文系教授兼任藝術中心主任，曾獲2006年《台灣藝術經典大系》百年書法50名人榜、第49屆中國文藝獎章等，這次展出120件書法創作，呈現對生活的關照，有行雲流水的筆意詮釋現代詩、攝影佳作等，吸引人們流連，讓文學作品和書法都再次重生。

陳欽忠也是國內第一位選擇「書法」作為博士論文題目的學者，他說書法是快樂的泉源，走上書法研究和創作之路，是興趣也是志趣。難忘小時候跟著父親磨墨寫字，客廳掛著前輩黃守漢名聯「錦繡文章傳子弟，梅花風格重鄉邦」書法搭配墨梅，深植心中成了永恆的美感印象，求學路上又有許多機遇，激勵一生都在書道上追尋。

陳欽忠說，書法是門容易投入的藝術學習，國人都已具備認字基礎了，只要有筆、有墨，持之以恆投入就能獲得，手握筆，練習心手合一，就像在紙上彈起無絃琴，拉近與古典距離，也能抒發心情。

這次展覽主題「惠風樂藝」，陳欽忠說投入教學數十載到即將退休，用文字來呈現藝術境遇，分五大主題，「惠蓀風華」紀念一代教育家湯惠蓀校長的信念；「春風披拂」取材自師長詩文尺牘，緬懷前輩書法家的書心與春暉；「惠風同行」經作者詩書品題的中興大學教授同仁以至學生藝文成果；「惠風遣懷」體現作者閱讀之日常；「惠風息游」為文人優雅書寫的作風，為「好的古典永遠是好的現代」做一註腳。

展覽吸睛，有不少白話文、現代詩、攝相題字、竹木器乃至各類法書創作，別出心裁，讓人親切，南投文化局長林榮森讚美，書法表現是多元的，在群雄並起、百花齊放時代洪流中，以生活化的角度，堅持用文人式的溫柔藉繼續傳遞著書法道統的薪火，格外耀眼獨特。

陳欽忠表示，書法跨領域發展是時勢所趨，但書法核心精神不可廢棄。希望透過了再次書寫，聚焦文學賞味。

陳欽忠集研究、教學於一身，為當代文人書法家的表率，這次展出呈現文字藝術的多元詮釋，無論何種媒介，皆可看出其對於筆意掌握的了然，實踐「筆墨當隨時代」的情懷，這次展覽將5月5日至6月5日在第一、二展覽室。