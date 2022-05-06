高苑科大傳出讓菲律賓外籍生一星期工作40小時，超過法定時數。私校工會理事長尤榮輝表示，若學校不能自律，明知違規或違法而仍鋌而走險，或不能善盡教育責任，照顧好學生，教育部都應該嚴懲、命令停招，才能扼止私校辦學亂象。

尤榮輝指出，根據媒體報導，高苑科大於2018辦理柬埔寨產學專班就出現問題，為何教育部未禁止其招收境外生，而仍持續補助經費辦理菲律賓專班，令人費解。如今菲律賓專班爆出血汗黑工弊端，教育部卻仍只是扣減獎補助款、納入專輔學校及禁招境外生，處分未免太輕，建議比照中州科大，應命令高苑科大停招。

「徒法不足以自行」，尤榮輝說，教育部外部監督往往力有未逮，若學校內控失靈、不能自律，不能秉持教育專業良心辦學時，就應該命令停招退場，才能停止其繼續誤人子弟、破壞我國高教形象。

對於剝削學生勞力，讓學生非法打工的僱主，尤榮輝呼籲，勞動主管機關也應查處嚴懲。