挑戰2022國際虛擬科學研討會（IVSS），明道中學2名學生獲四星獎章肯定。（明道中學提供／盧金足台中傳真）

GLOBE PROGRAM舉辦國際虛擬科學研討會，今年台灣共有七所學校、提交23件作品，作品被評為四星等第且額外獲得三個獎章者，僅有三件作品，其中明道中學高中部二年級學生陳宇禎、施勛詔作品獲獎，兩人為優秀氣象觀測員，從日常生活出發，持續觀察大氣變化，從中收集相關資訊並完成這次的研究，關心環境議題。

由GLOBE PROGRAM所舉辦的國際虛擬科學研討會，各國GLOBE學校參與自然環境觀測的學生們，在虛擬網路空間發表他們從觀測到研究後獲得的成果，並由相關專業領域的教授或學者進行評審的一個場所。

國際虛擬科學研討會的進行模式是參賽學生以組為單位，將研究成果以小論文的形式呈現，同時撰寫語言可使用英文

、西班牙文、法文等。研究主題需與GLOBE PROGRAM持續觀測的地球環境空間─水圈、大氣圈、生物圈、地質圈或地球科學系統有關，且研究方向最好從學生自身周遭自然環境出發，同時研究成果中必須使用到GLOBE PROGRAM官方網站裡由各國學生上傳的觀測資料。

明道中學GLOBE PROGRAM目前由地球科學科老師施峰熙指導學生進行觀測，且每周進行訓練課程，並鼓勵觀測員們參與GLOBE PROGRAM舉辦的各項活動。其中，IVSS便是各項活動中的年度最大盛事。

施峰熙表示，學校2017年加入GLOBE PROGRAM後，便一直鼓勵學生參與IVSS，但需全英文寫作研究報告似乎讓學生怯步，直至今年才有一組學生願意挑戰這個活動，並獲得佳績。

能參加IVSS的學生，接受過GLOBE PROGRAM觀測訓練後的合格氣象觀測員。要成為一名合格的氣象觀測員則要在每年九月初參加校內GLOBE PROGRAM的說明會，並接受之後的基本氣象觀測訓練，即能成為GLOBE PROGRAM的一份子。

此次獲獎的陳宇禎、施勛詔同學優秀的氣象觀測員，他們兩位從日常生活出發，持續觀察大氣變化，從中收集相關資訊並完成這次的研究，也關心到了身邊的環境議題。

兩名同學表示，透過此研究更能清楚了解到自己確實處於一個氣候快速變遷的世代，需要付諸行動及改變，才能讓地球環境不再持續惡化。

今年參賽且獲獎的陳宇禎、施勛詔學生投稿IVSS的研究成果，其實就是高二上學期自主研究中的內容，兩名同學也鼓勵關心氣候變遷的夥伴加入，不僅可以獲得許多與其他學校

、學者的交流機會，還能訓練第二外語能力，更能從中了解探索自己有興趣的領域。