新北市1名40歲陳姓男子，上月13日遭3名不明人士強擄至觀山上關狗凌虐，警方接獲報案後，在案發後4個小時，根據車號找到車主，但車主否認犯案，僅表示將車借給1名王姓友人，警方目前正循線查緝3人到案說明，對於陳男遭擄原因，疑為債務糾紛，亦有傳聞因其子不願加入黑幫有關，但警方並未證實。

陳男在上月13日凌晨1時許，獨自從蘆洲復興路1家按摩店走出，才剛踏出店門口，就有3個不明人士圍了上來，後來連拖帶拉將他強押上1輛自小客車，隨後帶往觀音山上，關在狗籠內凌虐，陳男遭擄過程剛好有目擊者看到，打電話向警方報案。

警方獲報後，開始調閱附近監視器，並以車追人，在案發當天清晨6時許，通知該車的吳姓車主（23）歲到案說明，但吳男否認犯案，他向警方供稱，車輛是借給1位王姓友人使用，警方目前正在循線追緝王男等3人，要釐清犯案動機。

而被害人陳男後來也自行下山到派出所報案，他向警方表示，3名嫌犯中只與王嫌認識，當天對方3人到按摩店外要他清償賭債，但他不認有此筆債務，隨後與王男等3人發生拉扯，最後寡不敵眾，被強押上車，載往觀音山上，關在狗籠內凌虐，最後趁隙自行脫逃。

不過，外傳陳男之所以遭擄，是因為其子不願加入黑幫，黑幫開出800萬和解金，只要陳男支付，便不再逼迫其子加入幫派。不過對此說法，警方持保留態度並未證實，目前將積極追緝王嫌等3人到案，釐清犯案動機及相關疑點，並朝組織犯罪方向偵辦。