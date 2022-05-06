「2022世界中學生運動會」將於5月14日在法國諾曼第登場，台中市大甲高中高三生林仲威入選國家代表隊，他專攻400公尺跨欄，以學長、奧運國手陳傑看齊，他將選擇台灣體育大學運動競技系就讀，要繼續當陳傑的學弟。

林仲威國中時才開始接觸田徑，原本對體育運動只抱著好玩心情而加入校隊，他按表操練，學習態度非常好，甚至超越教練的期待。家人對他的夢想也相當支持，幾乎每場賽事都親自到場加油，使得無後顧之憂的他，成績節節上升。

林仲威高二時參加109年全國中等學校田徑錦標賽400公尺跨欄中，跑出52秒31個人新紀錄拿下金牌，達到2021亞洲U18田徑錦標賽400公尺跨欄(0.838m欄高)參賽標準。高三參加110年全國中等學校田徑錦標賽400公尺跨欄再度奪金；今年3月新北市全國青年盃田徑公開賽高男組400公尺跨欄決賽飆出50秒94，打破大會紀錄摘金，這個成績還超越陳傑在公開男子組決賽跑出的51秒33。

林仲威專攻400公尺跨欄，這一路上，他的夢想就是能向學長也是奧運國手的陳傑看齊。他日前參加大學獨立招生錄取台灣師範大學體育系及台灣體育大學運動競技系，他選擇臺灣體育大學運動競技系，要繼續當陳傑的學弟。

大甲高中蕭建華校長表示，林仲威的優異表現展現了認真積極的學習態度，努力奮發向上的精神，實踐大甲高中的優良傳統校風，努力追求自己的夢想。大甲高中深耕體育班學生的專業訓練，也注重學科能力的培養，期許學生成為學業與術科並重的人才。

此外，林仲威除了在體育賽事表現亮眼，也在學校辦理的英語聽說增能競賽獲得團體組第1名，為學弟妹樹立良好的學習典範。