美國聯邦準備理事會（Fed）4日宣布升息2碼，此刻最引人注目的是央行六月份理事會是否跟進？升息幅度多少？對房市影響多大？房市趨勢專家李同榮模擬四種情境，包括維持現狀、升息半碼、一碼、二碼，並預測對房市的影響層面，他認為，單一升息的初期效應，四種情境皆無法對房市產生立即性的影響，今年房市仍然處於主升末段軌道上，呈現驚驚漲的格局。

李同榮分別列出六月央行理事會升息決策的四種可能情境，分別對房市產生的影響輕重分析：

（一）維持現狀：這種機率不大，除非4、5月台灣消費者物價指數（CPI）有緩和現象，控制在3%以下年增率，而美國通膨也有趨緩，Fed升息幅度不高，這種情境下，央行才有可能利率維持現狀，而對房市而言就沒有升息干擾的影響，仍然會維持多頭走勢。

（二）升息半碼：這種情況的前提是：全球通膨趨緩及國內CPI控制在3％左右。依目前看來有些難度，不過全球繃緊神經面對通膨採因應措施，若烏蘇之戰緩和，石油價格不再飆升，對抑制通貨膨脹壓力降低，升息半碼就有可能，當然對房市而言也沒太大影響，仍然維持多頭走勢。

（三）升息一碼：此種情況最有可能，主要理由是全球通膨短期難以降溫、烏克蘭蘇之戰持續延燒，石油與天然氣之戰影響油價、運價、物價，Fed持續以二碼以上速度升息、加上六月起縮表效應，而台灣CPI持續上升3%以上，對全球與台灣經濟發展造成負面影響，央行也勢必跟進，一方面維持國際間利率變動的平衡，另一方面抑制通貨膨脹與收縮氾濫游資，同時，對上升中的房價也會產生抑制效果。

這種情境最有可能，也最符合預期，對房市而言，房貸負擔仍然在可忍受範圍，只是心理層面會產生觀望氣氛，但因通膨關鍵因素未消，保值心理仍然大過觀望態度，房價續漲，但漲勢會收斂，交易量會稍受影響，房市仍然維持在多頭走勢上。

（四）升息兩碼：此種現象是最壞情況，但應該不致在六月發生，除非Fed利率連兩次再調升三碼以上，而台灣也不一定會跟進，另外，除非台灣通膨也在失控狀況下，才有可能發生。

這種情況對房市而言，房貸利率負擔加重，但仍未到臨界點4-6碼，抗通膨的剛性需求仍然會支撐房市基本盤，此時，也就是抗通膨與升息之間的力量拉扯與較勁，台幣貶值與抗通膨的心理仍然會勝於升息的壓力，房市仍會維持在上升軌道，價小漲、量微縮。

李同榮表示，綜觀上述四種情況分析，六月份央行理事會對升息的政策四種預期，會依全球通膨狀況、Fed升息與縮表政策、台灣消費者物價指數、經濟成長、匯率變動等情況不一而下定不同決策，而預期可能的四種情況對房市影響，都是相同結局，抗通膨與擔心台幣持續貶值的預心理會暫時勝於升息所帶來的壓力，因此，今年房市仍然處於多頭走勢軌道上驚驚漲，只是房價漲幅會收斂，而交易量會稍受影響。