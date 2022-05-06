Meta與資策會攜手成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」，今日舉行啟用典禮。由促進交流的社群空間「元宇宙 XR Hub Taiwan」出發，Meta將在台灣開展一系列計畫，聚焦文化藝術、經濟商業、社會公益等三大領域，藉由與文策院、外貿協會、台北市電腦商業同業公會合作，加速整體產業的人才培育、內容發展與科技創新。

「元宇宙 XR Hub Taiwan」為Meta與資策會一同設立的社群空間，期待成為促進XR政策討論與產官學交流的匯流中樞，落腳於數位創新基地（digiBlock C），盼在未來促成元宇宙新創產業聚落，將聚焦台灣文化藝術、經濟商業、社會公益三大領域發展。

在文化藝術層面，台灣在國際XR重要競賽與展會中屢獲佳績，未來Meta將聯手文化內容策進院，持續透過科技結合文化內容產業發展，讓更多人沉浸於台灣豐富多元的藝術與內容創作中，並支持台灣在元宇宙中文化藝術領域發展三大目標，首先是鼓勵原創XR內容開發與XR前瞻科技應用，第二為培育本土XR創作者社群，最後是推廣台灣優質XR內容拓展國際市場，從人才培育、作品開發、導入技術拓展市場三方面著手，共同打造XR產業生態系。

經濟商業上，疫情重塑商業模式，Meta與外貿協會旗下台灣經貿網將合力建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」，向全球展現頂尖的MIT品牌與商品，也讓台灣未來的數位商務展覽不再只侷限於實體或線上2D模式，在升級強化的元宇宙展館中互動交流，初探未來五到十年後元宇宙中各國商展的雛型。另外，Meta將結盟台北市廣告業經營人協會，普及AR在商業領域與品牌溝通的應用，以系列課程、工作坊、黑客松活動，為台灣數位創意產業培訓AR人才。

社會公益上，Meta與生態系夥伴負責任地共創多元、平等與共融的元宇宙，未來將聯合台北市電腦公會，與台灣非營利組織及在地開發者一起建立具指標性的AR或VR公益示範案例，探索創新科技如何為公眾社會議題創造價值。