CNN報導，有多位消息人士表示，俄軍在烏克蘭搜刮超過數千噸糧食，並竊取農業設備，並瞄準當地糧倉，目前農民幾乎無法耕種，糧食也因封鎖而無法出口。

消息人士稱，隨著俄軍加強對烏克蘭南部城市刻松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）部分地區等富裕農業區的控制，許多地區的播種被中斷。基輔經濟學院農業專家尼維耶夫斯基（Oleg Nivievskyi）指出，在戰爭前夕有600萬噸小麥和1500萬噸玉米準備從烏克蘭出口，其中大部分放在南部地區；烏國防部也表示，粗估有40萬噸糧食被盜。

現在在烏克蘭耕種跟玩俄羅斯輪盤一樣

烏克蘭農業部長索爾斯基（Mykola Solsky）說，過去兩周農場盜竊案件激增，俄軍警告農民，如果敢報案將威脅到他們的家人。對於俄軍來說，糧食是一種很有吸引力的商品，目前世界小麥每噸約400美元，今年還大幅上漲；不僅來源難追溯且容易運輸。他表示，中東國家會願意以8折購買這些糧食，不管是不是來自烏克蘭。

盧甘斯克行政部門負責人海迪（Serhiy Hayday）表示，俄軍的目的是要在製造一次大飢荒。烏克蘭曾經在1930年代因史達林強行撤走糧食儲備引發飢荒，造成百萬人餓死。海迪估計，俄羅斯目前佔據盧甘斯克90%的農田，並奪走了10萬噸糧食，而沒拿走的也都摧毀。

魯別日諾耶（Rubizhne）的糧倉也於4月14日被摧毀，當中有17000噸小麥還8500噸葵花籽，該糧倉的所有公司負責人表示，該糧倉在2年前耗資500萬美元建造完成，當中的貨物總價1300萬美元。他確信俄軍是故意瞄準的，因為附近沒有其他建築物。

梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）說，如果不收成下一季農作，糧食缺乏的影響會更大，目前所有糧食出口的港口都被俄軍佔據，唯一來能出口的地方是通過鐵路運往羅馬尼亞，4月底出口了71000噸。

由於四處都發生農具、收割機、各種農用裝備被劫，即使現在讓農民回去種田，糧食恢復生生產也得數年，而對於農民來說，光是從頭買化肥與設備就非常困難，因為糧食就是農民的營運資金，但都被搶了。