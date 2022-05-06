有台中市民向市府申訴指上網賣了號稱是不鏽鋼材質的水槽過濾網，沒想到才用兩天就出現鏽蝕銹斑。（法制局提供／謝瓊雲台中傳真）

有台中市民向市府申訴指上網賣了號稱是不鏽鋼材質的水槽過濾網，沒想到才用兩天就出現鏽蝕銹斑。（法制局提供／謝瓊雲台中傳真）

商品標示法修正草案5月3日三讀通過，未來網購買到標示不清、不符的商品，就不怕申訴無門、找不到賣家負責了；台中市法制局6日指出，修正草案規範蝦皮、樂天與嘖嘖等網購平台業者，有義務提供主管機關刊登商品與販賣商品的業者資料，未來正式公布實施後，將能保障網購消費權益。

法制局近日接獲市民投訴指出，透過網購平台買了水槽不鏽鋼過濾網，到貨後商品包裝上標示材質為「stainless steel不鏽鋼」，沒想到正常使用短短2天，竟出現明顯鏽斑，質疑賣家的商品標示不實。卻因原網購平台未載明賣家的實際商家名稱與聯絡地址等資訊，無法具體向主管機關提出申訴。

法制局長李善植表示，網路電商與實體店面一樣，平台上架販售的商品，相關標示都應符合商品標示法規定。實際上卻常發生消費者網購收到商品後，發現疑似有標示不實的情形，若向主管機關申訴、要求賣家負責，卻因網頁僅標示代號、代稱，未揭露實際賣家姓名或公司商號名稱，也無聯絡地址，導致主管機關難以有效進行個案稽查，處理消費爭議。

李善植說，商品標示法修正後，明定主管機關有權要求網購平台提供會員賣家資料，平台不得拒絕配合，否則將面臨罰則。過去業者違反商品標示，主管機關一律先限期改正，恐難以遏止重大違規，修法後對於違法情節重大、或商品有相當危害性者，賦予主管機關處罰權，可望強化網路販售商品的正確標示。

疫情宅經濟需求成為主流，改變大眾消費模式，讓電子商務蓬勃發展，但新興電商平台的消費者權益保障，卻往往不如實體店面，各種消費糾紛層出不窮。

李善植呼籲，平台業者應善盡企業責任，核實查證會員賣家提供的聯絡資料，並要求各網路賣家，依法揭露業者名稱及地址等資料，落實商品標示義務，以維護事業信譽及保障消費者權益。

法制局消保官也提醒，網路無國界、跨境購物風險高，建議消費者網路購物，盡量選擇在台合法登記的電商購物平台，才能減少消費糾紛，順利買到心儀商品。